Мариничев: Феминистки отбирают у нас стимул к путешествиям

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Биткоин начал год неудачно

Январь для биткоина оказался крайне неудачным месяцем. Курс самой популярной криптовалюты уже дважды падал ниже психологической отметки 10 тысяч долларов.

Я вообще не представляю, почему именно курс биткоина падал, ведь биткоин – это математическая константа, она никуда падать не может. Получается, доллар падает относительно биткоина. Надо что-то с этим делать. Эта монетарная политика Соединенных Штатов, со своим курсом доллара по отношению к биткоину, она уже просто достала.

Топ-2: Lamborghini установил рекорд по продажам в России

Итальянская компания Automobili Lamborghini установила рекорд по продажам люксовых автомобилей в России. В 2017 году Lamborghini нарастила продажи на 28 процентов в сравнении с 2016-м.

Из чего мы с вами можем сделать вывод, что на аналогичное количество процентов улучшилось качество дорог, потому что по другим дорогам такие машины проехать не могут. Либо эти машины покупают люди и ставят у себя в гараже. В истории человечества уже такое было. Самые богатые семьи Венеции покупали лошадей и держали их в своих дворах. Ну конечно, в Венеции на лошади скакать некуда, но это был признак богатства.

Топ-3: Долги населения перед банками выросли

По данным ЦБ, за 2017 год совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 триллионов рублей.

Теперь все сходится. Понятно, откуда деньги. Понятно, насколько лучше, и понятно, зачем.

Топ-4: В Манчестере сняли картину из-за гнева феминисток

Манчестерская художественная галерея была вынуждена убрать из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы». Картина, на которой юные нимфы соблазняют древнегреческого героя, показалась оскорбительной феминисткам.

Если так дальше пойдет, то все картины в Греции уберут, в Италии тоже уберут. Когда мы будем приезжать в эти великолепные страны, что делать-то? Друзья, что делать? Мы остаемся без стимула к путешествиям.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.