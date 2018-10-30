Мариничев: Доступ к информационной инфраструктуре должен быть одинаковым для всех

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: Россия станет лидером в плане развёртывания связи 5G

Россия станет лидером в плане развёртывания связи 5G. К 2025 году 80% населения нашей страны будет пользоваться сотовой связью пятого поколения. Таков данные исследования ассоциации GSMA.

Я не так давно путешествовал по железной дороге маршрутами Москва – Владимир, Москва – Нижний Новгород, и выяснил, что у нас огромное количество мест, где вообще связи нет. Не знаю, как у нас введут 5G поголовно. Я бы лично гнался не за новыми, архипопулярными технологиями, а старался инфраструктурно уравновесить всю страну, чтобы у каждого гражданина Российской Федерации условия доступа к инфраструктуре были одинаковыми.

Топ-2: С 1970 года фауна земли сократилась на 60%

Всемирный фонд дикой природы сообщил, что с 1970 по 2014 годы на Земле на 60% сократилось число млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных и рыб.

По закону сохранения энергии если где-то убыло – где-то прибыло. И первое, что приходит на ум – посчитать, где же прибыло. В 1970 году на планете жили около 4 млрд человек, а в 2014 году уже 7 млрд. Людей прибыло в процентном отношении примерно столько же, сколько животных убыло. Пожалуй, нам с вами стоит задуматься: такими темпами, возможно, мы останемся на планете в гордом одиночестве.

Топ-3: В Монголии власти запретили отмечать Хеллоуин в школах

В Монголии власти запретили отмечать Хеллоуин в школах. Они опасаются, что быстрое экономическое развитие страны приведет к чрезмерному заимствованию элементов западной культуры и вырождению местной буддистской традиции.

В этой новости прекрасно все, но самое главное можно прочитать между строк. Развитие страны подразумевает отказ от национальных традиций. Казалось бы, парадокс. Но, на самом деле - абсолютно нет. Выравнивание условий жизни напрямую связано с интеграцией в мировое сообщество и, как ни странно, уравновешивание культурных и прочих традиций. Бороться с вырождением местных традиций нужно не запретами, а стимулирующим воздействием: людям должно быть приятно осознавать принадлежность к той или ной культуре, той или иной стране.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.