Малозёмов: Не хочу смущаться из-за падающего рубля!

Автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Еда живая и мёртвая» на канале НТВ Сергей Малозёмов подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в выпуске "Авторских новостей" от НСН.

Топ-1: Скончалась Арета Франклин

Топ-2: Суд продлил арест Кириллу Серебренникову





Топ-3: На Казанском авиастроительном заводе состоялась выкатка нового российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М

Топ-4: Правительство Германии распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния.





Из Америки пришла трагическая новость о смерти легендарной соул-певицы Ареты Франклин — той, чей голос, услышав его раз, невозможно забыть. Десять лет назад журнал Роллинг Стоун признал её величайшей певицей в истории. Она долго боролась с онкологической болезнью, похудела до 39 кг. Арете Франклин было 76 лет, она скончалась в окружении родных. Не знаю, кто как, а я сегодня непременно помяну ушедшую от нас диву прослушиванием её пронзительных песен. Они-то, к счастью, останутся с нами.Суд в очередной раз продлил домашний арест прославленному театральному и кинорежиссёру Кириллу Серебренникову. Дело о финансовых нарушениях в его студии продолжается, и следствию раз за разом удаётся убедить суд в том, что режиссёра обязательно надо держать взаперти. Хотя чем конкретно творец может помешать правоохранителям, вызывает сомнения у большого количества его коллег и почитателей.Самолет, как сообщается, оснащён в том числе системами с применением искусственного интеллекта. Параллельно в американской печати вышла публикация о том, почему невозможно завоевать Россию. Как полагают журналисты, этому есть много причин, в том числе сложный климат, обширная территория, мощная армия, а также особенности национального самосознания - россияне с большей вероятностью уничтожат свою страну, чем отдадут её захватчику. Ничто меня не смущает в этой новости, кроме падающего рубля. Гордость за державу хочется испытывать всё-таки в идеале по всем возможным фронтам.В соответствии с поправками, помимо "мужского" и "женского", в Германии будет существовать ещё и "интерсексуальный" пол. Честно говоря, я как медик по образованию знаю, что действительно есть у некоторых людей проблемы с половой идентификацией, и для них и правда требуется правовая легализация. Думаю, что принятое в Германии решение вполне цивилизованно. Недаром именно эта страна славится своими технологиями реабилитации инвалидов, человеческим отношением к ним. Там люди не стесняются своих детей с синдромами. Полагаю, что сегодняшняя новость о том же — о смягчении нравов.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.