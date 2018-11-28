Малоземов предрекает налоги для блогеров

Автор и ведущий программ на телеканале НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Владимир Путин подписал пакет законов о налогообложении самозанятых

Топ-2: В российском Интернете произошёл серьёзный сбой

Владимир Путин подписал пакет законов о налогообложении самозанятых, то есть тех людей, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Один из принятых законов продлевает на 2019 год освобождение самозанятых от НДФЛ и страховых взносов. Но популярным блогерам, например, стоит уже сейчас озаботиться — скоро их тоже заставят платить налоги за рекламу.

В российском Интернете произошёл серьёзный сбой. Из-за ошибки небольшого оператора до 20% российских пользователей испытывали проблемы с доступом в сеть. Всё происходящее, конечно, в очередной раз напоминает, насколько мы зависимы от Интернета. Хотя я не готов говорить, что это плохо — всё-таки удобства с электронными картами, госуслугами, мессенджерами и тому подобным стало гораздо больше.

Топ-3: В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

Топ-4: Испанский журналист рассказал о поездке по России в плацкарте

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Весь научный мир продолжает с изрядной долей скепсиса обсуждать новость о том, что в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы. По крайней мере, так утверждает ученый Хэ Цзянькуй, который, по его словам, изменил ДНК эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении. Специалист уверяет, что в результате уже родились две девочки с врождённой устойчивостью к ВИЧ. Этим вирусом заражён их папа, и детям теперь ничто не угрожает. Специалисты, критикуя эту новость, говорят, что, во-первых, надо дождаться независимых анализов, чтобы проверить, что же на самом деле Хэ там наредактировал. Во-вторых, непонятно, какая нужда была в такой модификации, ведь чтобы не заразиться от отца, достаточно простых санитарных предосторожностей. Впрочем, очевидно здесь и то, что Китай стремительно вырывается в мировые лидеры в области генетики — в том числе и благодаря не таким строгим, как на Западе, этическим ограничениям.Испанский журналист Хавьер Колас совершил небольшое путешествие по России в плацкартном вагоне поезда. В своей статье в газете El Mundo он рассказал, что в поезде царит "дух товарищества", который, по мнению иностранца, в других местах нашей страны встретить непросто. Думаю, важно, чтобы этот дух не выветрился в новом плацкарте — ролики с видеообзорами обновлённого дизайна плацкартных вагонов бьют рекорды просмотров, в том числе и на нашем канале «Чудо техники», и всех волнует — а не станет ли там похоже на капсульный отель. Пока нет, и слава богу.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.