Малоземов: Плотно ужинаете - слабо завтракайте, но лучше - наоборот

Автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая»на телеканале НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей науки и техники, случившихся на этой неделе.

Топ-1: NASA окончательно объявило погибшим марсоход «Оппортьюнити»

Американское аэрокосмическое агентство NASA окончательно объявило погибшим марсоход «Оппортьюнити», связь с которым была потеряна ещё летом.

Миссия его завершена и она признана рекордной — симпатичный аппарат изначально должен был проработать всего 3 месяца, а прожил 15 лет! Передав за это время невероятное количество сведений, которые расширили знания всего человечества о красной планете — например, о том, что там точно была, и скорее всего, где-то ещё есть вода. Мало ли что в связи с этим выяснится в будущем!

Топ-2: В Москве начинают тестировать беспилотные трамваи

В Москве начинают тестировать беспилотные трамваи. Их ещё с лета испытывают пока на закрытой территории. При помощи многочисленных радаров и камер, как заявлено, искусственный интеллект регулирует скорость, распознавая в любую погоду возможные препятствия на рельсах, включая пешеходов. Жаль, вряд ли он сможет подождать тех, кто бежит к остановке.

В ближайшее время тестирование начнётся на реальной линии номер 17 на северо-востоке Москвы — я и сам регулярно ей пользуюсь, потому что её конечная - Останкино. Впрочем, водитель всё равно будет находиться в кабине. О сроках начала эксплуатации в полностью беспилотном режиме (и о том, будет ли это когда-то вообще) разработчики не говорят, предпочитая описывать новинку как продвинутый круиз-контроль, который будет помогать водителю избегать аварийных ситуаций. Думаю, впрочем, что рано или поздно трамваи станут беспилотными — хотя сделать им это будет труднее, чем, скажем метро (в Париже уже есть беспилотные линии). У трамваев всё-таки больше сложных предметов для взаимодействия вокруг.

Топ-3: Плотный завтрак каждое утро не обязателен

Плотный завтрак каждое утро не обязателен — всё очень индивидуально. К таким выводам, опровергающим общепринятое мнение, пришли учёные из Университета Монаша в Австралии. Они изучили данные 13 исследований с участием нескольких тысяч пациентов и заключили, что влияние объёма завтрака на похудение или количество съеденных за день калорий крайне невелико.

Опрошенные нами диетологи, впрочем, говорят, что в реальной практике, чтобы сбросить вес, чаще всего полезнее оказывается всё-таки приучить себя завтракать. Потому что иначе велик риск сделать до обеда несколько вредных перекусов и перебрать калорий. Но в целом правило такое — если вы плотно ужинаете, слабо завтракайте — а лучше наоборот.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.