Малоземов: Наша безопасность сейчас зависит от политики

Автор и ведущий программ на телеканале НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Продолжается расследования катастрофы Боинг-737-Макс

«Как технологический журналист с болью в сердце я слежу за расследованием, которое разворачивается в Америке по поводу катастроф новых самолётов Боинг-737-Макс. Судя по тому, что постепенно открывается, дело было не только в том, что у лайнеров была неудачная программа, и они могли терять управление. Проблема заключалась ещё и в том, что Боинг фактически сам себя контролировал, а федеральные власти не препятствовали ускоренной сертификации — лишь бы только американская компания не отстала в конкурентной гонке от своего извечного соперника, европейского Эйрбаса. Пишут и о том, что нормальные специалисты просто не хотят работать при Трампе в авиационной администрации, и это ломает традиционно надёжные процедуры контроля. В целом, мы видим свою возросшую зависимость и от технологий (шутка ли, неудачная прошивка самолёта убила столько людей!), и от политики тоже», - отметилв беседе с

Топ-2: В Японии разрешили продавать продукты, полученные путём редактирования генома

«Но есть, к счастью, и позитивные новости. Например, в Японии официально разрешили продавать продукты, полученные путём редактирования генома. Уже этим летом в продажу могут поступить помидоры, снижающие давление, куриные яйца, не вызывающие аллергию и так далее. Всё это – примеры удаления из ДНК определённых фрагментов — при помощи технологии так называемых «генетических ножниц». На неё же учёные возлагают большие надежды в лечении многих пока ещё безнадёжных болезней», - подчеркнулв беседе с

Топ-3: В Гарварде подтвердили вред газировки и сладких йогуртов

«Ну и ещё — на мою любимую диетологическую тему. Масштабное исследование, проведённое Гарвардским университетом, в очередной раз подтвердило, что не стоит очень уж часто употреблять газировку, соки, сладкие йогурты и прочие напитки с сахаром. Исследователи проанализировали данные более, чем 100 тысяч пациентов и обнаружили, что любовь к сладким напиткам серьёзно повышает риск сердечно-сосудистых болезней. Так, употребление одного-двух стаканов в день увеличивает риск преждевременной смерти на 14 процентов, а двух и более в день — на 21 процент. Так что лучше уж вода, а также побольше овощей и фруктов. Здоровья и приятного аппетита!», - пожелалв ходе беседы с

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.