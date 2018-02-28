Малоземов: Из Охлобыстина получится хороший Печкин!

Телеведущий НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Аппарат с тремя космонавтами, завершившими экспедицию на МКС, приземлился в Казахстане

Аппарат с тремя космонавтами, завершившими экспедицию на МКС, приземлился в Казахстане. С орбиты успешно вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Мы уже привыкли к таким новостям и относимся к ним как к чему-то совершенно будничному, но я призываю всё-таки не забывать, что перед нами несомненное чудо — люди побывали в космосе и вернулись оттуда живыми и невредимыми. Великая сила технологий и человеческого духа!

Топ-2: Барбра Стрейзанд призналась в интервью, что воспитывает двух собак-клонов

Певица и актриса Барбра Стрейзанд призналась в интервью, что воспитывает двух собак-клонов — они являются генетическими копиями её скончавшейся недавно любимицы по кличке Саманта.

Госпожа Стрейзанд не рассказала, где именно делала эту процедуру, но, кажется, я знаю — потому что был в единственной в мире лаборатории, предоставляющей услугу коммерческого клонирования собак. Она находится в Южной Корее, клонирование стоит 100 тысяч долларов, нужен только образец клеток того, кого копируют. Клоны, правда, получаются не на 100 процентов похожими на оригинал — гены у них те же, но во время внутриутробного развития могут повлиять разные факторы. Так что, как говорит и Стрейзанд, цвет глаз у её щенков, например, разный, и она ждёт, когда проявится характер — будет ли он похож на тот, что имела Саманта. Кстати, тот же самый корейский профессор Хван У Сок сейчас вместе с якутскими палеонтологами пытается клонировать мамонта! Подробнее об этом можно прочитать — похвастаюсь — в моей книге, которая называется «Технология бессмертия».

Топ-3: Новые серии мультфильма про Простоквашино озвучивают Сукачев и Охлобыстин

Музыкант Гарик Сукачев озвучивает пса Шарика в новых сериях мультфильма про Простоквашино, а актёр Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, Недавно мне посчастливилось лично познакомиться с Охлобыстиным на съёмках нашего проекта о стартапах «Идея на миллион», и Иван Иванович оказался очень приятным человеком — безо всякой вот этой дьявольщины, которая явно является просто частью сценического образа. Так что Печкин из него получится, не сомневаюсь, очень хороший.

Топ-4: Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве в мае

О проекте:

Акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве с 14 по 27 мая. Может, меня сейчас заклюют экологически озабоченные граждане, но мне всё-таки как-то пока дискомфортно ездить по столице на велике — я пока выбираю метро и автобусы, плюс иногда такси и каршеринг. На велосипед — нет, духу не хватает. Тем более что и душ есть всё же не в каждом офисе.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.