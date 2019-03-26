Макаревич - о Шнурове: Его бы устами да мёд пить!

Музыкант Андрей Макаревич специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Алтайский министр образования вступился за уволившуюся из-за фотографии в купальнике учительницу

Алтайский министр образования вступился за уволившуюся из-за фотографии в купальнике учительницу. По словам Максима Костенко, педагоги, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям. Костенко пригласил учительницу на прием и заверил, что ведомство сможет найти для нее достойное место.

«Интересно, она в купальнике на встречу пойдет? Я лично не вижу ничего страшного в том, что учительница сфотографировалась в купальнике. Вот если бы она сфотографировалась без купальника, наверное, это вызвало бы вопросы. Хотя…», - отметил Андрей Макаревич в беседе с НСН.

Топ-2: Британский пилот по ошибке привез пассажиров в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Пилот Британской авиакомпании по ошибке доставил пассажиров из Лондона вместо немецкого Дюссельдорфа в столицу Шотландии Эдинбург. Ошибку все присутствующие осознали, когда пилот после приземления объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург». Пассажиры сначала думали, что это шутка. Однако затем пилот попросил поднять руки всех тех, кто планировал лететь в Дюссельдорф, это сделали все пассажиры. В авиакомпании сообщили, что ошибка произошла из-за неправильного оформления летных документов.

«Остается порадоваться, что он, все-таки, спутал город с городом и аэропорт с аэропортом. А ведь мог бы вместо аэропорта приводниться на озеро Лох-Несс. Тогда все закончилось бы гораздо хуже и пассажиров спросить о том, куда они хотели прилететь, было бы затруднительно. Обошлось, слава богу», - подчеркнул Андрей Макаревич в беседе с НСН.

Топ-3: Фильм «Богемская рапсодия» подвергся цензуре в Китае

Фильм «Богемская рапсодия» подвергся цензуре в Китае. Из ленты, которая рассказывает о музыкальной группе Queen и жизни её вокалиста Фредди Меркьюри, вырезали сцены и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные отношения.

«Скажу вам честно, этот фильм меня сильно разочаровал. Я окончательно перестал понимать, за что сегодня дают кинонаграды. На мой взгляд, банальнейшая и скучнейшая лента. И вообще, все разговоры о ней сводятся к тому, насколько похожи на настоящих, насколько похоже звучит музыка. Ну, ё-мое, можно же на настоящих посмотреть»,- рассказал Андрей Макаревич в беседе с НСН.

Топ-4: Шнуров заявил, что распускает «Ленинград» потому, что «эпоха застоя закончилась»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решение о прощальном туре и последующем роспуске группы связано с тем, что «эпоха застоя закончилась». По словам музыканта, «Ленинград» был создан как олицетворение «эпохи застоя», и поэтому сейчас теряет актуальность.

«Серега! Твоими бы устами да мед пить!», - прокомментировал заявление Сергея Шнурова Андрей Макаревич в беседе с НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.