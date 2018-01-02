Любимов: Запретим блокчейн – окажемся в хвосте мировой эволюции!

Телеведущий и журналист Александр Любимов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Рэп-баттл Оксимирона и Славы КПСС обошел по просмотрам пресс-конференцию Путина





Сам факт, что рэп-баттл собрал 10 млн просмотров за первую ночь, а Путин во время прямой линии всего 7,5 млн просмотров, очень серьезный. Меня очень радует, что музыка со смыслом или смысл с фрагментами музыки, если мы говори о рэпе, становится актуальным в России. Так же в свое время было с роком, который мы в программе «Взгляд» в конце 80-х показывали. А еще раньше те же футуристы, Владимир Маяковский потрясали сцены российских городов своими выступлениям. Это глубоко в российский культуре и замечательно, что все это живет.

Топ-2: Столетие Великой Октябрьской революции





Почему это так важно? Редчайший случай в истории России, когда мы празднуем 100-летие революции, а у нас уже несколько лет более-менее царит мир. И это уникально для России, вечно раздираемой внутренними конфликтами или стычками с внешними врагами. Вот в чем праздник.

Топ-3: Рекордные взлеты и падения биткоина





Биткоин весь год бил рекорды стоимости. В декабре стоимость «битка» достигла 20 тысяч долларов за единицу. Все сегодня увлечены «битком» или другими криптовалютами, а главное во всем этом блокчейн. Пока, к сожалению, руководство нашей страны не понимает, что блокчейн – это не про «заработать денег» и не про то, чтобы лишить Центробанк функции эмиссии денег. Блокчейн – это новый мир, который в ближайшие годы изменит полностью все отношения между людьми. Если наши власти этого не поймут, мы опять будет тащиться в хвосте мировой эволюции.

Топ-4: Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве уже летом

Мне это самому очень приятно, потому что с Сережей мы работали. Он замечательный парень. Жаль, что так трагически сложилась его судьба. Он успел стать символом целого поколения и просто здорово, что его память будет увековечена.

О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.