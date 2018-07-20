Любимов: Встреча Путина и Трампа разрядила обстановку в мире

Журналист Александр Любимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Госдума в первом чтении рассмотрела пенсионный законопроект

Госдума в первом чтении рассмотрела пенсионный законопроект. При этом парламентарии решили отвести на подготовку документа в два раза больше времени, чтобы учесть все замечания ко второму чтению.

Исполнение, конечно, мастерское: чемпионат мира по футболу, лето, все в отпусках. Интересно, что будет в октябре, когда все вернутся и поймут, что пенсионная реформа уже неизбежна. За все время, пока Путин является президентом, было сделано так много замечательного: Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, прокладывают «Силу Сибири», даже на войну в Сирии денег хватило … Но обидно, почему не хватило на пенсионеров, на людей, которые, в общем-то всю жизнь создавали тот самый валовый внутренний продукт? Ещё никто не подумал о том, что людей, для которых пенсия – принципиальный вопрос, конечно, никто не трудоустроит. У нас, в отличии от Европы, чем дольше люди работают, тем меньше получают (я имею в виду, в подавляющем большинстве). Ну что, им придется получать инвалидность, и, понятно, что на черном рынке цена получения пенсионной книжки вырастет до 200 тысяч вместо нынешних ста. Потом их начнут сажать по 159 статье. В общем, стоит подсчитать количество махинаций, на которые людей толкают, вот интересно, кто-нибудь об этом задумывался?

Топ-2: В Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа

В Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры длились 2 часа 10 минут вместо изначально предполагавшихся 1,5 часов. Американский лидер назвал прошедшую часть «очень хорошим началом».

Понятно, что это одна из важнейших новостей, и что бы ни говорили, пиар это, не пиар — не важно. Даже такие символические действия очень разряжают международную обстановку. Ну и, конечно, каждый разыгрывает эту историю в свою пользу. Для Путина это важно, как международное признание, для Трампа это важно в его внутриполитической борьбе. Он теперь будет использовать российскую карту по полной программе, особенно в связи с выборами в Конгресс. Крайне любопытно!

Топ-3: В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против «Северного потока-2»

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». По мнению авторов законопроекта, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его.

Мне очень нравится, как ведет себя Трамп (и, в данном случае, ему даже помогает Конгресс), отстаивая интересы Америки. Они настаивают на том, что Европа должна платить за более дорогой американский газ и не покупать более дешевый российский. Они очень правильно работают! С другой стороны, мы тоже очень правильно работаем, когда Новак уже выходит на проект нового международного соглашения «ОПЕК +», где мы вместо с ОПЕК, насколько я понимаю, будем держать эту цену с одной стороны достаточно высоко, чтобы всем было хорошо, и, в то же время, достаточно низко для того, чтобы американцы не могли экспортировать свой сланцевый газ. В общем, в мире вырисовывается какая-то новая комбинация, за которой очень интересно наблюдать.









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