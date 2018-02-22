Любимов сравнил Родченкова с крысой

Журнались Александр Любимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Допинг-проба российского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной

Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. В Международном олимпийском комитете согласились рассмотреть вариант с подмешиванием ему допинга.

Конечно, вся эта история абсолютно удивительна, но я хочу заострить внимание на том, о чем мне говорили многие спортсмены, которые сейчас не поехали на Олимпиаду. Нас бьют по правилам, а мы отвечаем не по правилам. И это большой вопрос к нашим руководителям спортивной сферы, которые до сих пор не отчитались о том, что они сделали, чтобы помочь нашим ребятам. Когда Мутко заявляет, что сейчас не время подавать в отставку, мне хочется ответить ему: уважаемый Виталий Леонтьевич, это не вам решать! У нас есть премьер-министр Российской Федерации. Вы напишите «заяву» и отчитайтесь, а он решит – увольнять вас, или нет.

Топ-2: Число россиян, желающих видеть своих родных в рядах ВС России, достигло максимума

Число россиян, желающих видеть своих родных в рядах ВС России, достигло максимума с 2012 года, свидетельствуют данные ВЦИОМ. В этом признаётся 71% опрошенных. Обратного мнения придерживается 21% наших сограждан.

Я вам хочу сказать, что у меня многие знакомые сейчас просят помочь с устройством, но сделать это все сложней и сложней, что не может не радовать. Ну, во-первых, у нас армия уже почти профессиональная, а во-вторых, наконец нам удалось сделать армию, в которой многие хотели бы служить. Просто молодцы – наши власти. Наверное, Шойгу нужно за это благодарить.

Топ-3: Факт ранения россиян в Сирии подтвердил российский МИД

Факт ранения нескольких десятков граждан России и стран СНГ в недавнем боестолкновении в Сирии подтвердил российский МИД. Раненым было оказано содействие в возвращении в Россию для лечения, говорится в комментарии департамента информации и печати дипломатического ведомства. Очень хотелось бы, чтобы нам побольше рассказали об этой истории, которая тянется и тянется. Как мне кажется, она вызывает в нашем российском обществе какие-то тревоги.

Топ-4: В России предложили создать Министерство виртуальной реальности

Создать министерство новых технологий и виртуальной реальности предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Соответствующее письмо он направил в правительство. По его мысли, «виртуальное» ведомство поможет России занять лидирующие позиции в области новых технологий.

Очень занятная новость, и знаете почему? «Пищевая цепочка» остается, а денег все меньше. Это при том, что народу – все больше: депутатов, их родственников, и всех нужно куда-то пристраивать. Поэтому эта инициатива очень понятно. Думаю, их нужно пристраивать виртуально, чтобы не тратить деньги.

Топ-4: Интерпол отказался объявлять в международный розыск Григория Родченкова

Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора ВАДА Григория Родченкова. Генеральный секретариат Интерпола счел, что уголовное преследование Родченкова носит политический характер.

Ну, возможно Интерпол и прав, но я хочу вернуться к тому, о чем говорил в самом начале. Когда против сестры Родченкова было открыто уголовное дело за то, что она торговала допингом или какими-то запрещенными препаратами, Родченкова оставили на посту руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Может быть, он уже в то время был агентом американских спецслужб, а может и нет, но опять у меня вопросы к господину Мутко. Когда ему говорили об этой ситуации, он отвечал: ну это же международный чиновник, так что тут все дело в WADA, которая его держала. Слушайте, ну если у вас дома завелась крыса, а ответственный за это – ЖЭК, вы будете жить с этой крысой пока ЖЭК что-то с ней не сделает?





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