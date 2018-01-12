Лысаков: Тратить время на ПАСЕ - непозволительная роскошь

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Россия не поедет на Парламентскую ассамблею Совета Европы

Россия откажется от участия в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Давно пора! Правильно. Потеря времени и бюджетных денег. Нечего там делать. Они занимаются обсуждением ерундистики абсолютной. Я разговаривал с коллегами, которые были на сессиях Парламентской ассамблеи. Тратить, повторяю, на это время и деньги – это непозволительная роскошь.

Топ-2: ЕС не выделил $600 млн Украине

Евросоюз не стал выделять 600 миллионов долларов Украине, так как Киев не выполнил четыре условия, которые были выдвинуты Брюсселем.

И не выполнит никогда. Они как пилили эти деньги, разворовывали, так и будут пилить и разворовывать!

Топ-3: Правительство признало неэффективность программы

Правительство признало, что программа увеличения трудовой мобильности почти не работает. За прошлый год ей воспользовались всего 500 человек.

В стране – 500 человек. Это говорит о чем? О том, что масса программ у нас существует неработающих, абсолютно оторванных от реальности, на которые, тем не менее, пошли бюджетные деньги. Надо правительству к этому относиться более тщательно.

Топ-4: Стивен Хокинг призвал спасать планету

Известный британский физик Стивен Хокинг призвал человечество немедленно решать проблему глобального потепления, иначе Земля превратится в Венеру. По прогнозам Хокинга, если люди не прекратят эксперименты с климатом, через 200-500 лет придется искать новые планеты для обитания.

Судя по Москве, эксперименты действительно плачевно могут закончиться для нас, россиян, жителей крупных городов. Но это не эксперименты с климатом, я считаю, это эксперименты с планетой. Надо меньше загаживать планету, потому что она бунтует, в том числе и в форме вот такого смешения сезонов и времен года. То есть мы зимой вместо январских морозов видим плюсовую температуру, а летом, наверно, скоро будут морозы. Поэтому конечно надо прекратить издеваться над Землей, и может быть, она со временем успокоится в отношении нас.

Топ-5: В Москве появится система прогноза опасной погоды

В Москве появится система прогноза опасных погодных явлений. Сейчас над ее созданием совместно работают Росгидромет и МЧС.

А до этого Росгидромет чем занимался, интересно? Куда шли деньги? Наверняка, теперь подключение к этому МЧС и создание отдельной программы потребует еще определенных бюджетных вложений. Мне это не очень, честно говоря, понятно. Работайте лучше, и всё будет хорошо.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.