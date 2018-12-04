Лысаков: Посмотрим, как страховщики будут выполнять обещания

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: ГД поддержала законопроект о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ»

Государственная дума Российской Федерации проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ». Блокироваться будет любая информация, цель которой – вовлечь несовершеннолетних в противоправную активность, представляющую угрозу для их жизни или здоровья. Под запрет также попадает контент, склоняющий к действиям аналогичного характера.

Крайне важный и действительно своевременный законопроект. К сожалению, в нынешней ситуации небольшой процент родителей отслеживает интернет-активность своих детей, дети попадают под влияние и закончится это может трагедией. Поэтому законопроект очень правильный.

Топ-2: В России заработало бюро страховых историй

В России заработало бюро страховых историй: будет храниться вся история клиента страховой компании за последние 3 года. В базе содержатся сведения по страховым случаям ОСАГО, а также данные по договорам добровольного страхования, включая полисы КАСКО и дополнительного страхования гражданской ответственности. База данных охватывает практически весь рынок — более 95 процентов договоров.

Посмотрим, как это будет работать. На сегодняшний день многие люди, которые имеют хорошую страховую историю, то есть, не попадали в ДТП, при заключении договора в другой компании теряют бонус-малус и доказывают, что являются законопослушными водителями. И, тем не менее, им продают полис без учета страховой истории. Посмотрим, как обещания, данные сейчас страховщиками, будут выполняться.

Топ-3: Во Франции объявлен мораторий на повышение налогов на топливо

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение налогов на топливо, из-за которых в стране прошли массовые демонстрации и беспорядки.

Думаю, что телевидение не совсем правильно показывало нам эти события, как бы это не послужило примером. Хотя, с учетом пассивности наших автолюбителей, конечно, ожидать такой реакции, когда из-за четырех копеек вся страна стоит на ушах, нам не приходится. Нам, конечно, беспорядки не нужны, но массовые выступления в рамках закона, наверно, помогли бы привести, например, правительство в чувства.

Топ-4: В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на государственную корпорацию. Организаторы этой атаки хотят помешать России вернуть себе лидирующие позиции в космосе, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Я думаю, что именно эти неведомые враги повинные в миллионных хищениях, умеют же вредить! Думаю, пора выяснить, кто же это, но мне кажется, за ответом далеко ходить не придется.

Топ-5: Расходы на хранение конфискованного товара превысили доходы от его реализации

Расходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом на хранение конфискованных товаров в 2017 году превысили прибыль от их реализации. Такой вывод сделала Счётная палата по итогам проверки системы продажи изъятого имущества.

О проекте:

Наверное, слишком сильно задирали цену. Если бы цена была адекватная, товар бы быстро ушел и не пришлось бы тратить деньги на его хранение.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.