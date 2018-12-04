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Лысаков: Посмотрим, как страховщики будут выполнять обещания

4 Декабря 2018 в 22:00
Лысаков: Посмотрим, как страховщики будут выполнять обещания
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: ГД поддержала законопроект о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ»

РИА Новости
Вячеслав Лысаков: Государственная дума Российской Федерации проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект о защите детей от так называемых «колумбайн-сообществ». Блокироваться будет любая информация, цель которой – вовлечь несовершеннолетних в противоправную активность, представляющую угрозу для их жизни или здоровья. Под запрет также попадает контент, склоняющий к действиям аналогичного характера.

Крайне важный и действительно своевременный законопроект. К сожалению, в нынешней ситуации небольшой процент родителей отслеживает интернет-активность своих детей, дети попадают под влияние и закончится это может трагедией. Поэтому законопроект очень  правильный.

Топ-2: В России заработало бюро страховых историй

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Вячеслав Лысаков: В России заработало бюро страховых историй: будет храниться вся история клиента страховой компании за последние 3 года. В базе содержатся сведения по страховым случаям ОСАГО, а также данные по договорам добровольного страхования, включая полисы КАСКО и дополнительного страхования гражданской ответственности. База данных охватывает практически весь рынок — более 95 процентов договоров.

Посмотрим, как это будет работать. На сегодняшний день многие люди, которые имеют хорошую страховую историю, то есть, не попадали в ДТП, при заключении договора в другой компании теряют бонус-малус и доказывают, что являются законопослушными водителями. И, тем не менее, им продают полис без учета страховой истории. Посмотрим, как обещания, данные сейчас страховщиками, будут выполняться.  

Топ-3: Во Франции объявлен мораторий на повышение налогов на топливо

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Вячеслав Лысаков: Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на повышение налогов на топливо, из-за которых в стране прошли массовые демонстрации и беспорядки.

Думаю, что телевидение не совсем правильно показывало нам эти события, как бы это не послужило примером. Хотя, с учетом пассивности наших автолюбителей, конечно, ожидать такой реакции, когда из-за четырех копеек вся страна стоит на ушах, нам не приходится. Нам, конечно, беспорядки не нужны, но массовые выступления в рамках закона, наверно, помогли бы привести, например, правительство в чувства.  

Топ-4: В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке

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Вячеслав Лысаков: В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на государственную корпорацию. Организаторы этой атаки хотят помешать России вернуть себе лидирующие позиции в космосе, заявили в пресс-службе «Роскосмоса». 

Я думаю, что именно эти неведомые враги повинные в миллионных хищениях, умеют же вредить! Думаю, пора выяснить, кто же это, но мне кажется, за ответом далеко ходить не придется.

Топ-5: Расходы на хранение конфискованного товара превысили доходы от его реализации

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Вячеслав Лысаков: Расходы Федерального агентства по управлению государственным имуществом на хранение конфискованных товаров в 2017 году превысили прибыль от их реализации. Такой вывод сделала Счётная палата по итогам проверки системы продажи изъятого имущества.

Наверное, слишком сильно задирали цену. Если бы цена была адекватная, товар бы быстро ушел и не пришлось бы тратить деньги на его хранение. 


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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