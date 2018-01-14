Лысаков: Нужно запретить выезд ГИБДД на ДТП без жертв

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы .

Топ-1: Автомобили в России могу подорожать в 2018 году

Автомобили в России могу подорожать до 17% в 2018 году. В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией.

Я боюсь, что 17% - это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля. Утилизационный сбор правительство предлагает увеличить еще больше, соответствующие документы уже в Госдуме. К сожалению, деньги собранные в качестве утилизационного сбора не идут на создание утилизационной структуры, как это сделано во всем мире. Это малый, средний и семейный бизнес. Отстроенной системы у нас не существует. Деньги просто уходят для общих целей. Это совершенно неправильно.

Топ-2: Участник гонок на «Гелендвагене» арестован на 10 суток

Участник гонок на «Гелендвагене» Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток. Очень справедливо. Столичные полицейские накануне задержали его. Он предъявил им чужие права на автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.

Многие видели этот телевизионный сюжет. У нас действительно за езду без прав положены наказания в виде, в том числе и административного ареста до 15 суток. Судья же решил его на 10 суток арестовать. Но вопрос не закрыт с подделкой документов. Если эти документы он подделал, они сфальсифицированы, то его надо привлекать к уголовной ответственности. За это была привлечена его подруга, известная девушка, которая не может никак успокоиться. Она за подделку больничного листа получила судимость по уголовной статье.

Топ-3: Максимальная сумма компенсации по европротоколу увеличится

С 1 июля 2018 года максимальная сумма компенсации при оформлении аварии по так называемому европротоколу увеличится с 50 до 100 тысяч рублей.

Разница небольшая между 50 и 100 тысячами. Многих это останавливает от оформления мелких ДТП по европротоколу. Два чудака стоят часами на дороге, создав пробки для тысяч других автомобилистов, из-за царапины. Поскольку многие не знают, во сколько это обойдется, то стараются не рисковать и вызывают сотрудников ГАИ. Нам нужно директивно запретить выезд ГИБДД на те ДТП, где нет человеческих жертв. Просто отменить вызов сотрудников ГИБДД и убрать планку в 100 тысяч. Но этого не хотят страховые компании. Им придется проверять на мошенничество. Не хотят работать страховые компании, а в результате страдают обычные автомобилисты.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.