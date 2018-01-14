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Лысаков: Нужно запретить выезд ГИБДД на ДТП без жертв

14 Января 2018 в 09:00
Лысаков: Нужно запретить выезд ГИБДД на ДТП без жертв

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы .

Топ-1: Автомобили в России могу подорожать в 2018 году

рейтинг
Вячеслав Лысаков: Автомобили в России могу подорожать до 17% в 2018 году. В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утилизационного сбора и инфляцией.

Я боюсь, что 17% - это не совсем точная цифра, и играет в этом роль, прежде всего, соотношение валюты и рубля. Утилизационный сбор правительство предлагает увеличить еще больше, соответствующие документы уже в Госдуме. К сожалению, деньги собранные в качестве утилизационного сбора не идут на создание утилизационной структуры, как это сделано во всем мире. Это малый, средний и семейный бизнес. Отстроенной системы у нас не существует. Деньги просто уходят для общих целей. Это совершенно неправильно.

Топ-2: Участник гонок на «Гелендвагене» арестован на 10 суток

РИА Новости
Вячеслав Лысаков: Участник гонок на «Гелендвагене» Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток. Очень справедливо. Столичные полицейские накануне задержали его. Он предъявил им чужие права на автомобиль после дорожно-транспортного происшествия.

Многие видели этот телевизионный сюжет. У нас действительно за езду без прав положены наказания в виде, в том числе и административного ареста до 15 суток. Судья же решил его на 10 суток арестовать. Но вопрос не закрыт с подделкой документов. Если эти документы он подделал, они сфальсифицированы, то его надо привлекать к уголовной ответственности. За это была привлечена его подруга, известная девушка, которая не может никак успокоиться. Она за подделку больничного листа получила судимость по уголовной статье.

Топ-3: Максимальная сумма компенсации по европротоколу увеличится

ДТП
Вячеслав Лысаков: С 1 июля 2018 года максимальная сумма компенсации при оформлении аварии по так называемому европротоколу увеличится с 50 до 100 тысяч рублей.

Разница небольшая между 50 и 100 тысячами. Многих это останавливает от оформления мелких ДТП по европротоколу. Два чудака стоят часами на дороге, создав пробки для тысяч других автомобилистов, из-за царапины. Поскольку многие не знают, во сколько это обойдется, то стараются не рисковать и вызывают сотрудников ГАИ. Нам нужно директивно запретить выезд ГИБДД на те ДТП, где нет человеческих жертв. Просто отменить вызов сотрудников ГИБДД и убрать планку в 100 тысяч. Но этого не хотят страховые компании. Им придется проверять на мошенничество. Не хотят работать страховые компании, а в результате страдают обычные автомобилисты.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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