Лысаков: Китай во многом подает пример России

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: ЦБ проверит сотрудников на детекторе лжи

Центральный банк намерен проверять своих сотрудников на детекторе лжи. Менеджерам могут задать вопросы о коррупции или разглашении информации.

Мне кажется, в этом деле начать надо с руководства Центрального банка. Это было бы правильнее.

Топ-2: Крым движется к России со скоростью 3 см в год

Ученые установили скорость движения Крыма в сторону материковой России. По словам замдиректора Крымской астрофизической обсерватории РАН, полуостров ежегодно «проходит» три сантиметра в этом направлении.

Комментарий короткий – даже природа поддерживает возвращение Крыма, приближая ее к нам чисто физически.

Топ-3: Уменьшилось число нелегальных такси

Доля такси, работающих на территории России вне закона, сократилась в течение 2017 года до 15%, согласно результатам исследования Аналитического центра при правительстве РФ.

Я не знаю, как уважаемые сотрудники Аналитического центра подсчитывали количество легальных такси, но по подсчетам Национального совета такси, который я возглавляю, у нас на рынке такси работает около трех миллионов машин, разрешений получено порядка миллиона. То есть легальных перевозчиков – всего одна треть. 30% «легалы», а остальные все - нелегалы. Поэтому ситуация, на мой взгляд, абсолютно противоположная тому, что говорит Аналитический центр при правительстве РФ.

Топ-4: Депутаты предложили отбирать машины у пьяных водителей

Депутаты из Архангельской области выступили с предложением конфисковывать машины у тех автомобилистов, которые позволяют себе управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Есть один вопрос, на который коллеги из Архангельской области вряд ли ответят. Если человек сел пьяным за руль и автомобиль его, то эта конфискация понятна. А если этот автомобиль принадлежит другому физическому лицу? А если этот автомобиль принадлежит юридическому лицу, а он нанятый водитель, почему должна страдать организация, транспортная компания? А если собственником этого автомобиля является он и еще кто-то, например, его супруга? Поэтому это не решит проблему. У нас в настоящее время за повторное управление в состоянии опьянения уже предусмотрена уголовная ответственность за сам факт управления в состоянии опьянения. И как раз одна из мер уголовной ответственности – штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей. Учитывая то, что более чем 50% всех машин, которые есть в РФ, это машины возрастом свыше 12 лет, они этих денег не стоят. Поэтому если у пьяного водителя отобрать машину, для него это будет меньшим наказанием, чем взыскать с него в рамках уголовной ответственности штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей.

Топ-5: Число электрокаров в Шанхае выросло на 35%

Число электрокаров в Шанхае в течение 2017 года выросло на 35% . Общее количество работающих на чистых источниках энергии автомобилей в Шанхае к концу 2017 года увеличилось до 165 тысяч единиц.

Китай во многом подает нам пример, в том числе и развитием такого экологически чистого транспорта, как электромобили. У нас, к сожалению, продано, наверное, порядка нескольких сотен автомобилей на всю страну. По сравнению с этой цифрой, у нас население во много раз, конечно, меньше, но, тем не менее, абсолютная цифра впечатляет.





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