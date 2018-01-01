Лысаков: Банкам стоит прислушаться к Деду Морозу и снизить ставку по ипотеке

Депутат ГД Вячеслав Лысаков специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Отставка нескольких губернаторов





Нынешней осенью в отставку были отправлены 11 российских губернаторов. Главное, чтобы пришедшие на их места работали лучше, чем их предшественники.

Топ-2: Строительство Крымского моста





Крымский мост, который свяжет полуостров и Кубань, завершен более, чем на 80%. Это хорошая новость. Я думаю, что многие россияне проверят этот мост на красоту и прочность. Он, действительно, самый короткий и прямой путь между Крымом и Кубанью. Хорошее дело, хорошее решение. Многим автомобилистом станет значительно проще попасть в такой прекрасный уголок Российской Федерации как Крым.

Топ-3: За дебош в самолете грозит уголовная ответственность

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий авиакомпаниям не допускать на рейсы дебоширов. Решение правильное. Закон прошел у нас в Госдуме, Совфед одобрил его, надеемся, что и президент закон подпишет. Напомню, что за хулиганские действия на борту любого транспортного средства, включая самолет, дебоширам будет грозить уголовная ответственность.

Топ-4: Скончался Дмитрий Хворостовский





Грустная новость пришла в 2017 году. Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Я бы добавил не менее грустные чувства, которые посетили меня от кончины людей, которых я знал лично – это скрипач Дмитрий Коган, который погиб от онкологии в очень молодом возрасте, и певица Людмила Георгиевна Рюмина, истинно народная певица, которая долго боролась с онкологией, но, к сожалению, ушла от нас в 2017 году.

Топ-5: Россияне просят у Деда Мороза снижения ставки по ипотеке





Дед Мороз рассказал, о чем его просят россияне. Наиболее часто соотечественники просят у волшебника снижения ставок по ипотеке. Если бы наши банки прислушались к Деду Морозу и снизили ставку хот бы до реальный нескольких процентах, это бы благотворно сказалось и на демографической ситуации, и социальная напряженность была бы снижена. Те проблемы, которые испытывает большая часть россиян из-за своих сложных взаимоотношений с банками, создают социальную напряженность.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.