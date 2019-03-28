LUMEN рассказали, что сыграют на «НАШЕСТВИИ»

Команда выступит на главной сцене фестиваля. В свой трек-лист артисты включат и хорошо известные публике песни и новинки.

Организаторы «НАШЕСТВИЯ 2019» объявили еще одну команду, которая выступит на главной сцене фестиваля. Это группа LUMEN. Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пообещал сыграть что-то из последних новинок, добавив, что без хитов тоже не обойдётся. Подробности – только на НСН.

«Я думаю, что будет логично включить в фестивальную программу совершенно новые песни. Конечно же, мы хорошо понимаем, что «НАШЕСТВИЕ» - это рок-праздник, на котором собираются слушатели разных – разных коллективов. И те, кто не пристально за нами следит, а только когда-то где-то слышал о нас, конечно, знаком с нашим творчеством по каким-то самым важным, самым знаковым песням. Поэтому на больших фестивалях мы стараемся всегда исполнять эти песни. Ведь даже на наших сольных концертах бывает немало людей, которые попадают на наши сольные выступления впервые»,- отметил артист.

Следите за новостями Главного приключения года на сайте nashestvie.ru. Там же можно успеть купить билеты по льготной цене – с 1 апреля они подорожают. Напоминаем, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году пройдет 19, 20, 21 июля в Большом Завидове.