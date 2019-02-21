Лукьяненко: Русский мат утрачивает свою сакральность

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей

В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей. Как рассказали создатели манипулятора, скорость его работы составит примерно один предмет в секунду. Человек в начале смены, до момента наступления усталости, тратит на один предмет шесть-семь секунд.

Это, конечно, здорово! Я периодически, раз в 2-3 месяца, начинаю наводить порядок на своем рабочем столе, и это может занимать по полдня (иногда даже приходится звать на помощь жену). А так можно было бы запустить такой манипулятор, и пусть бы он все убирал. А если серьезно, у нас много чего хорошего разрабатывают, но далеко не всегда идеи доходят до воплощения. Хотелось бы, чтобы этот манипулятор не остался в мусоре, а, действительно помогал нам с мусором бороться. Тем более, сейчас это очень модная, актуальная тема.

Топ-2: Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом. Такие данные привел гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Хочется добавить: и грустно выругался. Я не стал бы сильно паниковать по поводу этой новости. Понимаете, любая бранная лексика постепенно утрачивает свою сакральность и переходит в разряд хоть и крепких слов, но не таких ужасных. Скажем, множество англоязычных ругательств уже десакрализировано. Наверное, и у нас будет также.

Топ-3: Новозеландских McDonald's вместо игрушек продают книги

В новозеландских ресторанах McDonald's проходит акция, организаторы которой хотят повысить интерес юных посетителей к чтению. С 24 января по 6 марта покупатели детских наборов Happy Meal помимо еды получают не игрушки, а книги. В ассортименте – шесть книг писателя Роальда Даля, из которых ребенок сможет выбрать одну.

Вот это я одобряю. Могли бы и у нас издатели договориться с продавцами вредного фаст-фуда, пусть они вред для желудка немного компенсируют пользой для головы. У нас масса прекрасных авторов. Чтобы никому не было обидно, и чтобы никто не сказал, что Лукьяненко тянет одеяло на себя, скажу, что у нас есть огромное количество прекрасных детских книг, написанных много лет назад авторами, которые уже от нас ушли. Сейчас эти книги являются мировым достоянием. Так что пусть дети приходят и получают «Волшебника Изумрудного города» или что-нибудь еще.

Топ-4: Стали известны самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля

Стали известны самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля. Как показал сервис Avito, больше всего представители сильного пола хотели бы получить гаджеты, часы и автомобили.

С одной стороны, список, конечно, прекрасный. С другой стороны, на 23 февраля. Как правило, мы получаем подарки от наших женщин. А заставлять женщину выбирать тебе автомобиль как-то не по-мужски. Так что, давайте автомобили мы будем дарить нашим женщинам на 8 марта, а от них будем ждать каких-то милых, приятных вещей.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.