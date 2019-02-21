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Лукьяненко: Русский мат утрачивает свою сакральность

21 Февраля 2019 в 22:00
Лукьяненко: Русский мат утрачивает свою сакральность
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей

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Сергей Лукьяненко: В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью нейросетей. Как рассказали создатели манипулятора, скорость его работы составит примерно один предмет в секунду. Человек в начале смены, до момента наступления усталости, тратит на один предмет шесть-семь секунд.

Это, конечно, здорово! Я периодически, раз в 2-3 месяца, начинаю наводить порядок на своем рабочем столе, и это может занимать по полдня (иногда даже приходится звать на помощь жену). А так можно было бы запустить такой манипулятор, и пусть бы он все убирал. А если серьезно, у нас много чего хорошего разрабатывают, но далеко не всегда идеи доходят до воплощения. Хотелось бы, чтобы этот манипулятор не остался в мусоре, а, действительно помогал нам с мусором бороться. Тем более, сейчас это очень модная, актуальная тема.

Топ-2: Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

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Сергей Лукьяненко: Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом. Такие данные привел гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Хочется добавить: и грустно выругался. Я не стал бы сильно паниковать по поводу этой новости. Понимаете, любая бранная лексика постепенно утрачивает свою сакральность и переходит в разряд хоть и крепких слов, но не таких ужасных. Скажем, множество англоязычных ругательств уже десакрализировано. Наверное, и у нас будет также.

Топ-3: Новозеландских McDonald's вместо игрушек продают книги

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Сергей Лукьяненко: В новозеландских ресторанах McDonald's проходит акция, организаторы которой хотят повысить интерес юных посетителей к чтению. С 24 января по 6 марта покупатели детских наборов Happy Meal помимо еды получают не игрушки, а книги. В ассортименте – шесть книг писателя Роальда Даля, из которых ребенок сможет выбрать одну.

Вот это я одобряю. Могли бы и у нас издатели договориться с продавцами вредного фаст-фуда, пусть они вред для желудка немного компенсируют пользой для головы. У нас масса прекрасных авторов. Чтобы никому не было обидно, и чтобы никто не сказал, что Лукьяненко тянет одеяло на себя, скажу, что у нас есть огромное количество прекрасных детских книг, написанных много лет назад авторами, которые уже от нас ушли. Сейчас эти книги являются мировым достоянием. Так что пусть дети приходят и получают «Волшебника Изумрудного города» или что-нибудь еще.

Топ-4: Стали известны самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля

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Сергей Лукьяненко: Стали известны самые желанные мужчинами подарки на 23 февраля. Как показал сервис Avito, больше всего представители сильного пола хотели бы получить гаджеты, часы и автомобили.

С одной стороны, список, конечно, прекрасный. С другой стороны, на 23 февраля. Как правило, мы получаем подарки от наших женщин. А заставлять женщину выбирать тебе автомобиль как-то не по-мужски. Так что, давайте автомобили мы будем дарить нашим женщинам на 8 марта, а от них будем ждать каких-то милых, приятных вещей.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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