Лукьяненко об украинских выборах: В цирке главный – клоун

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: ЦИК Украины официально объявила участников второго тура президентских выборов

Во второй тур выборов президента Украины проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

«Я думаю, это совершенно логично и естественно, потому, что в любом цирке главные – клоуны. А будка со сладостями, все-таки, вторична», - с иронией заметил Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

Топ-2: Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году

Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Электронные визы для поездок граждан 18 стран на Дальний Восток ввели в 2017 году.

«Знаете, есть, конечно, вещи, в которых Россия отстает в мировом плане, а есть вещи, в которых мы достаточно стабильно занимаем лидирующие позиции. Так вот, развитие электронного документооборота, развитие всех не бумажных сервисов у нас идет, пожалуй, на верхне-мировом уровне. Я считаю, это хорошо. Больше удобства для наших граждан, посещающих другие страны, и для тех людей, которые хотят приехать к нам, полюбоваться Россией, ну и, разумеется, оставить у нас свои деньги. Теперь это можно сделать и по электронной визе, что очень хорошо», - подчеркнул Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

Топ-3: Лодка Конюхова перевернулась в океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути. В результате происшествия лодка потеряла часть солнечных панелей и ветроуказатель. Конюхову больше недоступны данные о направлении и силе ветра. Путешественник Фёдор Конюхов в одиночку пересекает Тихий океан, следуя из Новой Зеландии до мыса Горн.

«Думаю, мы все сейчас желаем удачи Федору Конюхову. Мне кажется, никто не сомневается в том, что он благополучно доберется до пункта назначения, сколько бы раз лодка не переворачивалась и сколько бы солнечных батарей с нее не осыпалось. Что говорить, Федор Конюхов и уникальные путешествия – это синонимы. Так что, удачи ему, все будет хорошо», - подчеркнул Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.

Топ-4: Житель Южно-Сахалинска угостил всех попутчиков в городском автобусе пирожками с чаем

Житель Южно-Сахалинска решил угостить пассажиров автобуса пирожками с чаем. Молодой человек сначала обратился к гражданам, сказав, что предлагает немного скрасить их путь на работу, и после этого стал раздавать им контейнеры с выпечкой и наливать чай из термоса.

«Вы знаете, это совершенно прекрасная, трогательная новость. Ведь в жизни каждого из нас периодически происходят какие-то маленькие, смешные и очень приятные чудачества. Так вот, поступок этого человека – милое, смешное чудачество. Но именно такие вещи заставляют улыбнуться и поверить в лучшее. Спасибо этому молодому человеку! Я думаю, пирожки с чаем – это всегда хорошо», - заметил Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.