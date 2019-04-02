Лукьяненко об украинских выборах: В цирке главный – клоун

Топ-1: ЦИК Украины официально объявила участников второго тура президентских выборов
«Я думаю, это совершенно логично и естественно, потому, что в любом цирке главные – клоуны. А будка со сладостями, все-таки, вторична», - с иронией заметил Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Топ-2: Въезд в Россию по электронным визам планируют запустить в 2020 году
«Знаете, есть, конечно, вещи, в которых Россия отстает в мировом плане, а есть вещи, в которых мы достаточно стабильно занимаем лидирующие позиции. Так вот, развитие электронного документооборота, развитие всех не бумажных сервисов у нас идет, пожалуй, на верхне-мировом уровне. Я считаю, это хорошо. Больше удобства для наших граждан, посещающих другие страны, и для тех людей, которые хотят приехать к нам, полюбоваться Россией, ну и, разумеется, оставить у нас свои деньги. Теперь это можно сделать и по электронной визе, что очень хорошо», - подчеркнул Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Топ-3: Лодка Конюхова перевернулась в океане
«Думаю, мы все сейчас желаем удачи Федору Конюхову. Мне кажется, никто не сомневается в том, что он благополучно доберется до пункта назначения, сколько бы раз лодка не переворачивалась и сколько бы солнечных батарей с нее не осыпалось. Что говорить, Федор Конюхов и уникальные путешествия – это синонимы. Так что, удачи ему, все будет хорошо», - подчеркнул Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
Топ-4: Житель Южно-Сахалинска угостил всех попутчиков в городском автобусе пирожками с чаем
«Вы знаете, это совершенно прекрасная, трогательная новость. Ведь в жизни каждого из нас периодически происходят какие-то маленькие, смешные и очень приятные чудачества. Так вот, поступок этого человека – милое, смешное чудачество. Но именно такие вещи заставляют улыбнуться и поверить в лучшее. Спасибо этому молодому человеку! Я думаю, пирожки с чаем – это всегда хорошо», - заметил Сергей Лукьяненко в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.