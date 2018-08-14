Ломидзе: «Натали Турс» по-прежнему погружена в хаос

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.



Топ-1: «Натали Турс» удалила со своего сайта объявление о приостановке операционной деятельности

Туристическая компания «Натали Турс» удалила со своего сайта объявление о приостановке операционной деятельности. Теперь на сайте «Натали Турс» опубликовано сообщение о том, что компания приостановила продажу.

«Натали Турс» продолжает удивлять своих клиентов и партнеров противоречивыми заявлениями. Сегодня туроператор сначала объявил о приостановке деятельности, а спустя час дезавуировал собственное заявление и опубликовал новое сообщение о том, что компания приостанавливает продажи до 30 сентября, о чем было известно еще с начала июля. Таким образом, клиенты этого туроператора по-прежнему остаются в состоянии неопределенности. Они рассчитывают на получение компенсации от самой компании. «Натали Турс», по-прежнему, не отказывается от выплат, однако, срок начала выплат компенсаций не называет. Заявление о приостановке деятельности «Натали Турс» возродило надежду у туристов и туроператоров на то, что можно обратится в страховую компанию и таким образом покрыть свои убытки. Но поскольку туроператор дезавуировал это заявление, вернулась неопределенность. Действия «Натали Турс» необъяснимы, и говорят о том, что компания по-прежнему находится в состоянии хаоса.

Топ-2: В Генуе обрушился мост

В Генуе обрушился мост. По имеющимся сведениям, пролет автомобильного моста длиной около 100 м рухнул на находившиеся под ним здания. Итальянские СМИ также сообщают, что в момент происшествия на мосту находилось около 20 машин. Погибли более 20 человек.

Мост обрушился на одной из самых оживленных туристических трасс. По предварительным данным, среди погибших нет российских граждан. Туроператор сообщают, что несмотря на то, что из нашей страны есть прямые перелеты в Геную, в момент катастрофы российских туристов там также не было. По предварительным данным, в Генуе постоянно проживает около 2 тысяч наших соотечественников. О их нахождении в момент обрушения на мосту либо в зданиях под мостом также информации нет. От всей души выражаем соболезнования жителям Генуи и посольству Италии в России.

Топ-3: Расходы иностранцев на поездки в РФ в июне-июле выросли более, чем в 2 раза

Расходы иностранцев на поездки в РФ в июне-июле выросли более, чем в 2 раза, и составили почти 4,5 млрд долларов. Это следует из ежемесячных данных о внешней торговле услугами, впервые опубликованной Банком России.

Это отрадная новость для всего туристического бизнеса России, точнее – въездного туристического бизнеса. Совершенно очевидно, что такой результат мы получили благодаря чемпионату мира по футболу. Есть данные о том, что только одна, небольшая группа туристов из Саудовской Аравии приобрела товары на 8 млн. рублей. Можно предположить, что остальные болельщики тоже не скромничали и внесли серьезную лепту в развитие въездного туризма в Российской Федерации.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.