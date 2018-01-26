Лисовец: Любой скандал идет на пользу

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Перед свадьбой может стать обязательным тест на совместимость

В России предлагают обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость. Автор инициативы утверждает, что это поможет снизить число разводов в стране.

На мой взгляд, когда люди в любви, они все равно мало что соображают.

Топ-2: В Петербурге женщина 20 лет скрывалась в общежитии

В Петербурге из общежития одного из колледжей была выселена женщина средних лет, которая свыше 20 лет притворялась студенткой и занимала отдельную комнату.

Ну что ж, мне кажется, это еще раз доказывает, что русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. А вообще, ей теперь, мне кажется, не страшно, она, если что, может жить в каком-нибудь теплом подъезде.

Топ-3: В Америке автомобиль засыпал шоссе деньгами

В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию и засыпал шоссе купюрами.

Сейчас попробую озвучить первую мысль среднестатистического россиянина, который услышал такую новость: «Боже мой, почему меня не было там в этот момент!».

Топ-4: На Неделе моды случился скандал с Ульяной Сергеенко

На Неделе высокой моды случился скандал, связанный с публикацией в соцсетях единственной российской участницы - модельера Ульяны Сергиенко. Ее обвиняют в расизме, хотя сама она утверждает, что всего лишь цитировала песню.

В любом случае, как бы не повернулась ситуация, я уверен, что продажи у Ульяны Сергиенко поднимутся. Любой скандал идет на пользу, кроме семейного.

Топ-5: Элтон Джон уходит со сцены

Британский музыкант сэр Элтон Джон решил прекратить гастрольную деятельность после полувека на сцене. Последним станет турне, которое начнется в сентябре 2018 года.

Ну что ж, мне кажется, я могу успокоить поклонников Элтона Джона, потому что одна наша российская звезда раз пять обещала уйти, но все-таки осталась.

Топ-6: Фейковые новости стали причиной первородного греха

Папа Римский Франциск заявил, что фейковые новости стали причиной первородного греха, который совершили Адам и Ева.

Во-первых, мне очень приятно, что Франциск разговаривает на современном языке и называет новости фейковыми. А во-вторых, друзья, слушайте новости НСН: они никогда не бывают фейковыми.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.