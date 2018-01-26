Лисовец: Любой скандал идет на пользу

Топ-1: Перед свадьбой может стать обязательным тест на совместимость
На мой взгляд, когда люди в любви, они все равно мало что соображают.
Топ-2: В Петербурге женщина 20 лет скрывалась в общежитии
Ну что ж, мне кажется, это еще раз доказывает, что русская женщина и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. А вообще, ей теперь, мне кажется, не страшно, она, если что, может жить в каком-нибудь теплом подъезде.
Топ-3: В Америке автомобиль засыпал шоссе деньгами
Сейчас попробую озвучить первую мысль среднестатистического россиянина, который услышал такую новость: «Боже мой, почему меня не было там в этот момент!».
Топ-4: На Неделе моды случился скандал с Ульяной Сергеенко
В любом случае, как бы не повернулась ситуация, я уверен, что продажи у Ульяны Сергиенко поднимутся. Любой скандал идет на пользу, кроме семейного.
Топ-5: Элтон Джон уходит со сцены
Ну что ж, мне кажется, я могу успокоить поклонников Элтона Джона, потому что одна наша российская звезда раз пять обещала уйти, но все-таки осталась.
Топ-6: Фейковые новости стали причиной первородного греха
Во-первых, мне очень приятно, что Франциск разговаривает на современном языке и называет новости фейковыми. А во-вторых, друзья, слушайте новости НСН: они никогда не бывают фейковыми.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.