Ленина посоветовала олимпийцам заработать на ошибках МОК

Писательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей на ее взгляд.

Топ-1: МОК не пригласил двух россиян на ОИ-2018 по ошибке

Международный олимпийский комитет ошибочно не пригласил на зимние Олимпийские игры – 2018 в южнокорейском Пхенчхане двух российских спортсменов: бобслеиста Дмитрия Попова и конькобежца Сергея Грязцова.

Вообще, конечно, МОК гребет на свой хребет огромное количество процессов, судебных разбирательств, а, может быть, и штрафных санкций. Так что не стесняйтесь, ребята! Берите себе хороших адвокатов и зарабатывайте! Раз кто-то ошибся, должен за это заплатить.

Топ-2: В России начали разработку продуктового пайка для полёта на Луну

В России начали разработку продуктового пайка для пилотируемого полёта на Луну. Для космонавтов запланирован девятисуточный запас продуктов, среди которых будут различные консервы, фруктовые десерты, а также супы и соки в порошках.

Вот это последнее слово «порошках» испортило все! А я уже представила, что космонавты могли бы попросить у государства и икру, и крабов и массу прочих трюфелей! Все-таки, нагрузки на организм в космосе колоссальные, так что ребят лучше бы кормить чем-то посущественней консервов.

Топ-3:В Дубае создали Глобальную коалицию счастья

В Дубае на VI Всемирном правительственном саммите создали Глобальную коалицию счастья, в которую вошли шесть стран: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения.

Господа, вы действительно считаете, что вы уже устроили полное счастье своем гражданам в рамках отдельных стран? Особенно Мексика, Португалия или Словения … Не говоря уже о Коста-Рике. Или это просто очередной способ привлечь внимание к себе и пополнить бюджеты? Голобальная коалиция счастья, как и любое счастье, должна начинаться с вашего собственного дома. Когда каждый житель вашей страны будет иметь хороший дом, ездить на хорошей машине и никогда не голодать, можно будет сказать, что вы построили счастье в своей стране.

Топ-4: В России выделят отдельный бюджет на продвижение российской культуре за рубежом

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минкультуры РФ выделить отдельный бюджет на мировые гастроли российских артистов и продвижение за рубежом российской культуры.

Молодец, Голодец! Правильно! Действительно обидно, когда в каждом российском чайнике ты слышишь музыку зарубежных исполнителей, но не слышишь прекрасные произведения российской культуры ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Наша культура заслуживает того, чтобы получить широкое распространение по всему миру. К сожалению, технологии продвижения требуют финансирования, и, к счастью, видимо оно нашлось. Очень надеюсь, что эти деньги не осядут в карманах посредников и все узнают наших прекрасных певцов, артистов, танцоров и другиих талантливых людей, которыми богата наша страна.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.