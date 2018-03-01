Ленина: Подарю на 8 марта подругам сейфы!

Писательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей на ее взгляд.

Топ-1: В России рассказали о том, какие подарки женщинам готовят к 8 марта

Специалисты ассоциации компаний интернет-торговли провели соцопрос, чтобы выяснить, какие подарки готовят женщинам на 8 Марта. Цветы планирует приобретать практически треть опрошенных. Среди подарков также — ювелирные украшения и парфюм. Также популярны электроника и бытовая техника. Я лично пошла еще дальше и, расстроенная недавней кражей моей шубы, решила подарить всем моим звездным подругам по сейфу.

Топ-2: Допинг Крушельницкому могли подсыпать американцы

По одной из версий, допинг российскому кёрлингисту Александру Крушельницкому подсыпали на предолимпийском сборе в Японии. Супруга спортсмена и его партнёрша Анастасия Брызгалова, с которой они завоевали бронзу в Пхёнчхане в дабл-миксте, рассказала, что на сборе с ними были и спортсмены из США.

Я, конечно, не всегда являюсь сторонником теории заговоров, но это ж до какой степени нужно быть идиотом, чтобы самому принять допинг в этой сложнейшей для России ситуации! В общем, в данном случае, я склонна верить в то, что это – чья-то провокация. Врагов у нас очень много, поэтому, может быть, все так и есть.

Топ-3: Звягинцев снимет сериал для Paramount Television

Андрей Звягинцев снимет сериал для Paramount Television. Предполагается, что первый сезон шоу будет состоять из десяти серий. Сам режиссёр примет непосредственное участие в съёмке только двух из них.

Как хорошо, что гастарбайтерами становятся и именитые российские режиссеры. Конечно, с сегодняшним курсом рубля очень выгодно работать в Голливуде и, на самом деле, мы можем только порадоваться тому, что , наконец-то, наша страна вырастила специалистов по-настоящему голливудского уровня. Но я очень надеюсь, что талантливые российские режиссеры в погоне за длинным долларом не забудут о нашем, отечественном кинопроизводстве.

Топ-4: В Россию возвращается система вытрезвителей

В Россию возвращается система вытрезвителей. В каких-то городах такие учреждения будут существовать в системе наркологических клиник, в каких-то станут самостоятельными муниципальными учреждениями, где-то – при действовать при органах соцзащиты.

Хотя, в отношении советских вытрезвителей было очень много шуток, все-таки, это очень полезная вещь. Особенно в мороз в – 30. Иначе бедные-несчастные алкоголики в состоянии невменяемости могут просто замерзнуть на улицах. А тут их хоть как-то будут собирать, отогревать, а может даже и лечить.

Топ-5: Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые снимутся в одной ленте

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые снимутся в одной ленте. Это картина Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде». Фильм приурочен к 50-летию убийства супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт членами секты Чарльза Мэнсона. Тарантино признался, что писал сценарий нового фильма 5 лет. В прокат лента «Однажды в Голливуде» выйдет 9 августа будущего года.

Где можно купить билетик? Я уже готова внести свои три доллара в кассу этой картины! На самом деле, то, что такой великий режиссер делает фильм на такую мощную, яркую и, явно, коммерческую тему, гарантирует успех картине. И даже без Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо я бы ее посмотрела.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.