Ленина: Подарю на 8 марта подругам сейфы!

Топ-1: В России рассказали о том, какие подарки женщинам готовят к 8 марта
Топ-2: Допинг Крушельницкому могли подсыпать американцы
Я, конечно, не всегда являюсь сторонником теории заговоров, но это ж до какой степени нужно быть идиотом, чтобы самому принять допинг в этой сложнейшей для России ситуации! В общем, в данном случае, я склонна верить в то, что это – чья-то провокация. Врагов у нас очень много, поэтому, может быть, все так и есть.
Топ-3: Звягинцев снимет сериал для Paramount Television
Как хорошо, что гастарбайтерами становятся и именитые российские режиссеры. Конечно, с сегодняшним курсом рубля очень выгодно работать в Голливуде и, на самом деле, мы можем только порадоваться тому, что , наконец-то, наша страна вырастила специалистов по-настоящему голливудского уровня. Но я очень надеюсь, что талантливые российские режиссеры в погоне за длинным долларом не забудут о нашем, отечественном кинопроизводстве.
Топ-4: В Россию возвращается система вытрезвителей
Хотя, в отношении советских вытрезвителей было очень много шуток, все-таки, это очень полезная вещь. Особенно в мороз в – 30. Иначе бедные-несчастные алкоголики в состоянии невменяемости могут просто замерзнуть на улицах. А тут их хоть как-то будут собирать, отогревать, а может даже и лечить.
Топ-5: Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо впервые снимутся в одной ленте
Где можно купить билетик? Я уже готова внести свои три доллара в кассу этой картины! На самом деле, то, что такой великий режиссер делает фильм на такую мощную, яркую и, явно, коммерческую тему, гарантирует успех картине. И даже без Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо я бы ее посмотрела.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.