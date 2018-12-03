Ленина не встала на защиту российских рэперов

Писательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей уходящего дня.

Топ-1: Москалькова пообещала разобраться с отменой концертов российских рэперов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала разобраться с причинами отмен концертов рэперов в ряде регионов. Ранее в шести городах РФ были отменены выступления рэпера Хаски. Кроме этого, в Якутске был отменен концерт Элджея. Организаторы заявили, что выступление не состоялось из-за угроз в адрес артиста.

Я лично не солидарна с многими из моих коллег по шоу-бизнесу, которые встали на защиту пострадавших от цензуры рэперов. Обилие мата в музыкальных произведениях и у меня бы вызвало желание оградить своего ребенка от такой псевдо-культурной культуры. Назовите меня ханжой. Но сначала посмотрите на мои прически. Или на прически тоже введем цензуру?

Топ-2: Институт в Башкирии не хочет брать на работу безграмотную чиновницу

Институт в Башкирии не хочет брать на работу безграмотную чиновницу. Речь идёт об экс-министре образования республики Гульназ Шафиковой. Ранее чиновница опубликовала запись в соцсети с несколькими грамматическими ошибками. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Если бы из-за безграмотности не брали в шоу-бизнес, то половина моих звездных коллег, чьи аккаунты в Instagram изобилуют орфографическими, стилистическими и прочими ошибками, работали бы официантами.

Топ-3: ВЦИОМ выяснил 5 главных условий качественной жизни россиян

ВЦИОМ выяснил 5 главных условий качественной жизни россиян. Это здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, а также качество и доступность продуктов питания. Именно эти критерии, по мнению большинства опрошенных, определяют качество жизни населения страны.

Лично я считаю, что экология – самый важный из вышеупомянутых критериев. Вот смотрите: человек спит 7-8 часов в день, и спать за городом гораздо полезней, чем спать в городе. Я собралась переезжать в подмосковное Завидово только для того, чтобы спать, дыша чистым воздухом. А до продуктов и доехать можно.

Топ-4: Личные вещи Хью Хефнера проданы на аукционе

Личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера проданы на аукционе в Лос-Анджелесе. Первый выпуск журнала с Мэрилин Монро на обложке ушел с молотка за 31 тыс. долларов. Печатная машинка Хефнера проданы за 162,5 тыс. Помимо этого на аукционе продали звезду издателя Playboy на Аллее Славы, лимузин Lincoln 1998 года выпуска. А также паспорт, дорожные чеки и несколько смокингов Хефнера.

Интересно, а куда делось нижнее белье господина Хефнера? Его тоже можно было бы продать. Или его постельное белье, на котором спали все самые знаменитые секс-символы мира.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.