Ленина: Бесконфликтное общение врачей с пациентами - мечта!

Писательница и владелица Студий маникюра Лены Лениной специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: Выросло количество выданных кредитных карт

Россияне стали больше пользоваться кредитными картами. В минувшем году отечественные банки выдали более 6 миллионов кредитных карт, что на 52% больше, чем годом ранее.

Надо сказать, что Россия медленно, но верно принимает нормы европейской жизни. Уже очень взрослые люди научились пользоваться интернетом, и очень, так сказать, необразованные пользуются кредитными карточками. И чем больше их, тем лучше, потому что, все-таки, с одной стороны, это прекрасный способ борьбы с незаконным обращением наличных денег, а с другой стороны, это цивилизованный способ избежать грабежа. Поэтому хорошо, что на 52% стало больше банковских карт, но, мне кажется, это еще не предел, и желательно, чтобы в нашей стране тоже люди цивилизованно переходили от оплаты наличными в безналичную зону.

Топ-2: Медработников Москвы научат бесконфликтному общению

Департамент здравоохранения Москвы обучит более 50 тысяч медработников бесконфликтному общению в рамках дополнительных образовательных курсов.

Давно пора! Бесконфликтное общение – это мечта любого посетителя любой медицинской клиники. Хотя бы ухо не отгрызали на входе, уже хорошо было бы. Хотелось бы, чтобы не 50 тысяч медработников обучились бесконфликтному общению, а вообще все.

Топ-3: Oxxxymiron номинирован на литературную премию

Рэпера Oxxxymiron номинировали на литературную премию.

В этой ситуации, кажется, было бы логичным назначение Сергея Шнурова министром культуры, потому что тот язык, который практикуют уважаемые и очень популярные представители шоу-бизнеса, он далек от слова «литература». При всем моем уважении к нецензурной брани в сленге и в быту, все-таки, литературный язык должен быть немножечко почище.

Топ-4: Россияне чаще посещали кафе в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны. Этот вывод сделали экономисты, подсчитав чеки в супермаркетах и в заведениях общественного питания.

Можно было бы сделать и другой вывод, даже два. Один – у нас стало чуть больше денег, и мы чуть ближе высунули голову из болота экономического кризиса. А второй вывод, что в Москве, да и вообще в России, россиянам совсем скучно и делать нечего, приходится только есть. Поэтому с одной стороны, я рада очень за владельцев общепита, а с другой стороны, хочется обратить внимание на этот псевдо-хороший вывод экономистов всех тех людей, кто занимается досугом населения.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.