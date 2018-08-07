Легостаев: Рок-пенсионерская музыка, вдохновляющая на безумие

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: Два германских пенсионера сбежали из дома престарелых на рок-концерт

В Германии два пенсионеров совершили побег из дома престарелых, чтобы посетить рок-фестиваль. Сотрудники полиции нашли пропавших пенсионеров около трех часов ночи. Фестиваль пожилым мужчинам настолько понравился, возвращаться в дом престарелых они уже не хотели. Полиции пришлось задержать беглецов и доставить их обратно в пансионат.

Совершенно очевидно, это новость подтверждает расхожее мнение о том, что рок – это пенсионерская музыка. В то же время, оказывается, эта музыка вдохновляет на всякие безумные поступки вроде побега из дома престарелых, так что, рок-н-ролл жив!

Топ-2: Социологи выяснили степень осведомлённости россиян о криптовалютах

Социологи выяснили степень осведомлённости россиян о криптовалютах. Более половины наших соотечественников, а именно 56%, не понимает, что это такое и не планируют её приобретать. Об этом говорят данные исследования, проведенного холдинга «Ромир».

Также эти данные говорят о том, что мы – просто невероятно продвинутая страна, ведь 44% наших соотечественников, все-таки, понимают, что такое криптовалюта и даже, вероятно, собираются ее купить. Если, конечно, еще не купили.

Топ-3: В России снизилось число браков

Число браков в России за десять лет сократилось почти на 17%. Уточняется, что в 2017 году в России было заключено 1 049 735 браков. При этом в 2007 году россияне сыграли на 16,9% больше свадеб: количество заключенных десять лет назад браков составляло 1 262 500. Таковы данные Федеральной службы государственной статистики.

Из этой новости может быть два вывода. Первый: у людей пошатнулась вера в любовь. Второй – наши ЗАГСы – по-прежнему не очень-то дружелюбные организации.

Топ-4: Сон продолжительностью более восьми часов в сутки повышает риск преждевременной смерти

Сон продолжительностью более восьми часов в сутки повышает риск преждевременной смерти. Об этом заявили учёные из Англии. Впрочем, по мнению учёных, одинаковую опасность для человека представляют как продолжительный сон, так и его недостаток. И слишком короткий, и слишком долгий сон грозят человеку развитием деменции и повышением риска преждевременной смерти. Кроме того, недосып приводит к падению внимания. Спать днём без ущерба для здоровья человек может не более 40 минут. В противном случае растет риск нарушений пищеварительной системы и повышения артериального давления.

Мне кажется, это исследование было заказано работодателями. Похоже на настоящий сговор людей, которые хотят, чтобы мы работали больше, а спали меньше.

Топ-5: Названа дата начала съемок новых «Гардемарин»

Российский актер Дмитрий Харатьян в Крыму на форуме «Таврида» заявил, что съемки продолжения сериала «Гардемарины» начнутся 21 августа. Отмечается, что Харатьян анонсировал начало съемок фильма «Гардемарины — 1787» в рамках творческой встречи во время смены молодых деятелей анимации и киноиндустрии имени Олега Табакова.

Знаете, лично я ничуть не удивлен. Недавно я видел, что Том Круз выделывает на съемках новой части «Миссия невыполнима». Думаю, что если Дмитрий Харатьян готов сделать хотя бы половину этого, то сериал получится увлекательным.

Топ-6: Названы самые нелепые и смешные названия населенных пунктов в России

Сервис Tutu.ru провел опрос, чтобы определить самые нелепые и смешные названия населенных пунктов в стране. Победитель конкурса получит специальный кубок. Его доставят в деревню Чуваки. Среди принимавших участие в последнем туре голосования населенных пунктов также оказались деревни с названиями Колбаса, Большой Смердяч, Жадины и Добрые Пчелы, а также город Дно.

Мне кажется, эта новость свидетельствует о незаурядном чувстве юмора у россиян, ведь сам факт появления таких названий нельзя считать ничем иным, как изощренной шуткой.

Топ-7: Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры

Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры. Последним в его творческой биографии должен стать фильм «Старик с пистолетом». Стоит напомнить, за всю 60-летнюю карьеру Редфорд успел принять участие в съемках таких известных фильмов как «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать» и тд. В 1981 году актер был удостоен престижной награды «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» фильма «Обыкновенные люди».

Это еще один повод пересмотреть «Шпионские игры» - невероятное кино с невероятным актером.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.