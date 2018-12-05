Легостаев: «Прямая линия» с президентом перегружена, поэтому жалуются Деду Морозу

Топ-1: Треть писем Деду Морозу написали взрослые россияне
Вывод только один: видимо, «Прямая линия» с президентом безнадежно перегружена. Поэтому нужны новые инстанции, в которые можно пожаловаться.
Топ-2: В Гатчине учителя собрались засудить школьников за мемы
Судя по всему, школьникам нужно срочно созвать собрание обсудить, не слишком ли много времени учителя проводят в соцсетях, отвлекаясь от работы.
Топ-3: 47% россиян уважают своё начальство
Я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся результаты еще одного соцопроса, согласно которым выяснится, что 47% россиян обманули, сказав, что уважают свое начальство.
Топ-4: Названы российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса
Прошу отметить, что в этом списке нет Москвы и Подмосковья, которые часто называют самыми сытыми. Выводов здесь может быть два: либо не в коня корм, либо жизнь в Москве настолько нервная, что пища просто не усваивается.
Топ-5: Семилетний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером YouTube
От себя добавлю, что блог этого мальчика посвящен тому, что он распаковывает разные игрушки и рассказывает о них. Наверное, здесь можно говорить о том, какие примитивные запросы у интернет-аудитории, но, будем честны: все это – лишь попытки скрыть свою черную зависть.
Топ-6: Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба
Могу только порадоваться за биологов из Флориды, у которых есть и время и средства на такие исследования.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.