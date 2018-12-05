Легостаев: «Прямая линия» с президентом перегружена, поэтому жалуются Деду Морозу

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Треть писем Деду Морозу написали взрослые россияне

Треть писем Деду Морозу написали взрослые россияне. Представители Деда Мороза отметили, что ему приходят письма даже от пенсионеров. Они пишут о материальной помощи и иногда присылают жалобы на чиновников.

Вывод только один: видимо, «Прямая линия» с президентом безнадежно перегружена. Поэтому нужны новые инстанции, в которые можно пожаловаться.

Топ-2: В Гатчине учителя собрались засудить школьников за мемы

В Гатчинском лицее в Ленинградской области педагоги написали заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности 12-летних школьников, разместивших в интернете мемы с участием учителей. Четверо учеников создали в соцсети паблик, в котором выкладывали картинки со своими учителями.

Судя по всему, школьникам нужно срочно созвать собрание обсудить, не слишком ли много времени учителя проводят в соцсетях, отвлекаясь от работы.

Топ-3: 47% россиян уважают своё начальство

47% россиян уважают своё начальство, а завидуют руководителям только 1% респондентов. Таковы данные опроса, проведённого сервисом Rabota.ru. 9% опрошенных заявили о безразличии к начальству.

Я не удивлюсь, если в ближайшее время появятся результаты еще одного соцопроса, согласно которым выяснится, что 47% россиян обманули, сказав, что уважают свое начальство.

Топ-4: Названы российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса

Названы российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области.

Прошу отметить, что в этом списке нет Москвы и Подмосковья, которые часто называют самыми сытыми. Выводов здесь может быть два: либо не в коня корм, либо жизнь в Москве настолько нервная, что пища просто не усваивается.

Топ-5: Семилетний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером YouTube

Семилетний мальчик из США возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых блогеров YouTube. За год он заработал 22 миллиона долларов.

От себя добавлю, что блог этого мальчика посвящен тому, что он распаковывает разные игрушки и рассказывает о них. Наверное, здесь можно говорить о том, какие примитивные запросы у интернет-аудитории, но, будем честны: все это – лишь попытки скрыть свою черную зависть.

Топ-6: Дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба

Биологи из Флориды рассказали, что дельфинам понравился мультфильм про Губку Боба. Специалисты установили у бассейнов, в которых проживали 5 крупнозубых дельфинов и 12 афалин, большие экраны и транслировали на них фрагменты документального сериала о планете Земля и мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны». Все особи проявляли одинаковый интерес и к сериалу, и к мультфильму.

Могу только порадоваться за биологов из Флориды, у которых есть и время и средства на такие исследования.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.