Легостаев: Минкульт сделал «Смерти Сталина» рекламу

Топ-1: В британском МИДе запретили кормить кота
Ну что же, это плохая новость для мышей, потому что Палмерстон приступит к своим обязанностям с удвоенной силой, и это не очень хорошая новость для Министерства иностранных дел. Не исключен правительственный кризис. Все знают, что британцы к животным относятся гораздо серьезнее, чем к людям.
Топ-2: Суд отклонил иск о плагиате U2
От себя добавлю, что речь идет о кусочке гитарного соло, которое было использовано в песне «Fly» из альбома 1991 года, то есть за давностью лет видимо все это долго копилось. Мистер Роуз хотел 5 миллионов долларов, что еще раз доказывает, что чем больше срок выдержки у гитарного рифа, тем дороже его можно оценить. В данном случае ничего не получилось, потому что суд решил, что этот фрагмент не дает представления о самом произведении и к тому же очень сложно доказать сам факт воровства.
Топ-3: «КиноСоюз» подаст в суд на Минкульт из-за «Смерти Сталина»
Мне кажется, желающих посмотреть этот фильм день ото дня становится все больше и больше. «Матильда» номер два. Я думаю, что успех картине обеспечен.
Топ-4: Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире
Это еще раз доказывает, что Максим и Николай – очень опытные журналисты. Они очень хорошо знают, что интервью – это яркий или даже зажигательный жанр. Так они и поступили.
Топ-5: Facebook запретил рекламу криптовалют
Весьма настораживающая для многих ситуация: некоторые люди могут подумать, что Facebook запретил то, чего нет.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.