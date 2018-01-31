Легостаев: Минкульт сделал «Смерти Сталина» рекламу

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В британском МИДе запретили кормить кота

В Министерстве иностранных дел Великобритании запретили сотрудникам кормить кота Палмерстона. Тот с 2016 года занимает в ведомстве должность мышелова.

Ну что же, это плохая новость для мышей, потому что Палмерстон приступит к своим обязанностям с удвоенной силой, и это не очень хорошая новость для Министерства иностранных дел. Не исключен правительственный кризис. Все знают, что британцы к животным относятся гораздо серьезнее, чем к людям.

Топ-2: Суд отклонил иск о плагиате U2

В американском штате Нью-Йорк суд отклонил иск, выдвинутый против известной ирландской группы U2 композитором Полом Роузом, который обвинил музыкантов в плагиате в феврале 2017 года.

От себя добавлю, что речь идет о кусочке гитарного соло, которое было использовано в песне «Fly» из альбома 1991 года, то есть за давностью лет видимо все это долго копилось. Мистер Роуз хотел 5 миллионов долларов, что еще раз доказывает, что чем больше срок выдержки у гитарного рифа, тем дороже его можно оценить. В данном случае ничего не получилось, потому что суд решил, что этот фрагмент не дает представления о самом произведении и к тому же очень сложно доказать сам факт воровства.

Топ-3: «КиноСоюз» подаст в суд на Минкульт из-за «Смерти Сталина»

Некоммерческая организация «КиноСоюз», являющаяся объединением российских кинематографистов, намерена подать в суд на министерство культуры Российской Федерации из-за отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

Мне кажется, желающих посмотреть этот фильм день ото дня становится все больше и больше. «Матильда» номер два. Я думаю, что успех картине обеспечен.

Топ-4: Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в эфире радио «Комсомольская правда» после спора на тему сталинизма.

Это еще раз доказывает, что Максим и Николай – очень опытные журналисты. Они очень хорошо знают, что интервью – это яркий или даже зажигательный жанр. Так они и поступили.

Топ-5: Facebook запретил рекламу криптовалют

Социальная сеть Facebook запретила рекламу криптовалют.

Весьма настораживающая для многих ситуация: некоторые люди могут подумать, что Facebook запретил то, чего нет.





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