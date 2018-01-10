Легостаев: Хотя бы в кино увидим победы наших спортсменов

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: ФАС продлила сроки отмены роуминга в РФ

Федеральная антимонопольная служба продлила операторам связи сроки отмены роуминга в РФ. Первоначальный срок исполнения предписания был установлен на 15 декабря 2017 года.

Ну что же, они не сдаются без боя. И не сдадутся, я уверен, будет еще одно продление. Так что, если вы собрались куда-то ехать и хотите поговорить по телефону, будьте осторожны.

Топ-2: В Питере украли рекордное количество крышек от люков

В Петербурге в 2017 году украли рекордное количество крышек от люков — 640. Это примерно в два раза больше, чем в 2016 (тогда было украдено 387 крышек).

Я думаю, что, так как Петербург – это город художников и поэтов, то речь, конечно, идет о какой-то изощренной культурной акции. Наверное, это современное искусство, эта инсталляция, арт-проект или что-то в этом роде. Хотя, с другой стороны, в мэрии, наверное, к дискуссиям о современном искусстве в данной ситуации не предрасположены.

Топ-3: Катрин Денев заступилась за мужчин

Французская актриса Катрин Денев выступила против запущенной голливудскими звёздами кампании по обличению домогательств, которая уже начинает превращаться в «охоту на ведьм». Об этом говорится в письме, подписанном сотней известных француженок, включая Денев.

Вполне возможно, что в данной ситуации имеют место классические трудности перевода: то, что за океаном называют «домогательствами», во Франции переводят совершенно по-другому.

Топ-4: Россияне потратили почти триллион рублей за праздники

Во время новогодних каникул с 1 по 8 января россияне потратили 920 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом расходы жителей нашей страны увеличились на 7%.

И в этой ситуации еще кто-то говорит, что долгие каникулы вредоносны для экономики страны. Оказывается, все наоборот. Но есть и недовольные. Для того, чтобы попасть в модные рестораны столицы, приходилось стоять в очереди по 2-3 часа. И все ради того, чтобы заплатить 500 рублей за маленькую порцию авторского борща!

Топ-5: Заблокированы сайты с копией «Движения вверх»

Роскомнадзор заблокировал 20 сайтов с копиями фильма «Движение вверх».

На мой взгляд, Роскомнадзору следует проявить жалость к россиянам и позволить им смотреть этот удивительный фильм. Все хотят видеть, как наши побеждают, хотя бы в кино.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.