Легостаев: Бейонсе и Jay-Z сейчас популярней Джоконды

Топ-1: Почти 20 % россиян признались, что ни разу не были в театре
«На мой взгляд это один из самых оптимистичных опросов ВЦИОМ, потому, что по другим данным театральное искусство интересует не более 5 процентов россиян. Но, как бы там ни было, несмотря на то, что День театра прошел, остается масса достойных поводов, чтобы посетить эти прекрасные храмы культуры», - подчеркнул Илья Легостаев в беседе с НСН.
Топ-2: Музыкальный конкурс «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва из-за проблем с безопасностью
«Этот конкурс еще до начала обрастает прямо-таки детективными подробностями. Сначала от участия в нем отказывается Украина, теперь есть беспокойство по поводу безопасности. Будем надеяться, что музыкальные страсти, которые развернутся на «Евровидении-2019», будут того стоить»,- отметил Илья Легостаев в беседе с НСН.
Топ-3: Парижский Лувр занял первое место в списке самых популярных музеев мира благодаря Бейонсе и Jay-Z
«Лишний раз убеждаюсь в том, что и Бейонсе и Jay-Z сейчас гораздо популярней Джоконды и других произведений искусства. Кстати, знаменитости влияют и на туризм. Совсем недавно был закрыт один из исландских каньонов только потому, что там снимал свой клип Джастин Бибер и теперь это место просто переполнено туристами», - рассказал Илья Легостаев в беседе с НСН.
Топ-4: Pussy Riot послужили прототипами новых героинь «Симпсонов»
«Еще одно подтверждение того, что для международной славы вовсе не обязателен музыкальный талант», - подчеркнул Илья Легостаев в беседе с НСН.
Топ-5: В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein
«На мой взгляд, музыканты перешли черту дозволенного только в одном: ролик длится 9 минут 22 секунды и за это время не происходит ничего интересного», - признал Илья Легостаев в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.