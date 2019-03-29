Легостаев: Бейонсе и Jay-Z сейчас популярней Джоконды

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Почти 20 % россиян признались, что ни разу не были в театре

Почти 20 % россиян признались, что ни разу не были в театре. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ в преддверии международного Дня театра, который отмечался 27 марта.

«На мой взгляд это один из самых оптимистичных опросов ВЦИОМ, потому, что по другим данным театральное искусство интересует не более 5 процентов россиян. Но, как бы там ни было, несмотря на то, что День театра прошел, остается масса достойных поводов, чтобы посетить эти прекрасные храмы культуры», - подчеркнул Илья Легостаев в беседе с НСН.

Топ-2: Музыкальный конкурс «Евровидение-2019» находится под угрозой срыва из-за проблем с безопасностью

Музыкальный конкурс «Евровидение-2019», который должен пройти в Израиле, находится под угрозой срыва. Беспокойство ряда делегаций вызвали недавние ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. В частности, одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса.

«Этот конкурс еще до начала обрастает прямо-таки детективными подробностями. Сначала от участия в нем отказывается Украина, теперь есть беспокойство по поводу безопасности. Будем надеяться, что музыкальные страсти, которые развернутся на «Евровидении-2019», будут того стоить»,- отметил Илья Легостаев в беседе с НСН.

Топ-3: Парижский Лувр занял первое место в списке самых популярных музеев мира благодаря Бейонсе и Jay-Z

Парижский Лувр занял первое место в списке самых популярных музеев мира. Об этом сообщает The Art Newspaper. В 2018 году музей принял более десяти миллионов посетителей, его популярность увеличилась на 26%. Уточняется, что причиной этого стали съемки в музее музыкального клипа певицы Бейонсе и Jay-Z.

«Лишний раз убеждаюсь в том, что и Бейонсе и Jay-Z сейчас гораздо популярней Джоконды и других произведений искусства. Кстати, знаменитости влияют и на туризм. Совсем недавно был закрыт один из исландских каньонов только потому, что там снимал свой клип Джастин Бибер и теперь это место просто переполнено туристами», - рассказал Илья Легостаев в беседе с НСН.

Топ-4: Pussy Riot послужили прототипами новых героинь «Симпсонов»

В сети появился эпизод мультсериала «Симпсоны», героини которого переодеты в участниц группы Pussy Riot. По сюжету серии, мальчик Барт подружился с шестиклассницами, которые создали группу Bossy Riot и теперь вместе устраивают акции по всему Спрингфилду.

«Еще одно подтверждение того, что для международной славы вовсе не обязателен музыкальный талант», - подчеркнул Илья Легостаев в беседе с НСН.

Топ-5: В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein

В Германии раскритиковали новый клип группы Rammstein. В одном из фрагментов видео участники группы с веревками на шее стоят у эшафота. На музыкантах — полосатые робы, напоминающие одежду узников бывших нацистских концлагерей. По словам уполномоченного немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликса Кляйна, в ролике музыканты перешли черту дозволенного.

«На мой взгляд, музыканты перешли черту дозволенного только в одном: ролик длится 9 минут 22 секунды и за это время не происходит ничего интересного», - признал Илья Легостаев в беседе с НСН.

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