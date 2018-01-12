Кузнецов: Через 49 лет все россияне будут против абортов

Командир пилотажной группы «Стрижи», подполковник Денис Кузнецов специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: Первую высокоскоростную дорогу предложили строить в Урале

Первую российскую высокоскоростную магистраль, соединяющую Екатеринбург с Челябинском, предложили проложить уральские власти и инвесторы. По мнению местных властей, этот вариант будет дешевле, чем строительство ВСМ от Москвы до Казани, о котором не могут договориться правительство и РЖД.

Что хотелось бы сказать, математика налицо. От Екатеринбурга до Челябинска – 193 км, а от Москвы до Казани – 717 км. Разница очевидна, более 500 км, конечно, дешевле. Надо прокладывать.

Топ-2: Число противников абортов выросло втрое за 20 лет

Число россиян, выступающих против абортов, за последние 20 лет увеличилось с 12 до 35%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

За 20 лет с 12 до 35%! Это на 23%, то есть еще через 20 лет, в 2038 году, это будет составлять 58%. Еще через 20 лет - 81%. И так, через 49 лет процент должен составить 100. То есть, через 49 лет абсолютно все россияне будут выступать против абортов.

Топ-3: Роскомнадзор удалил копии «Движения вверх» со 147 ресурсов

Сотрудники Роскомнадзора удалили пиратские копии «Движения вверх», которое вышло в российский прокат в конце декабря 2017 года, со 147 ресурсов.

Я на этих выходных посмотрел «Движение вверх». Действие фильма разворачивается, когда впервые Олимпийская сборная СССР по баскетболу выиграла Олимпиаду в Мюнхене. Хотя все знают этот факт, фильм все равно до конца держит людей в напряжении. Прекрасный фильм. Стыдно, товарищи, копировать кинокартины российских режиссеров. Я предлагаю всем собраться и в эти выходные в кино на фильм «Движение вверх». И очень хорошо, что сотрудники Роскомнадзора не удалили оригинал картины.

Топ-4: Жител Огайо 13 лет следил за людьми через компьютеры

Житель Огайо Филлип Дурачински в течение 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры, а также пользовался программой слежения.

Житель Огайо создал собственную программу, через которую он следил за тысячами людей. Заражал их компьютеры и следил за их почтой, за тем, что творится по веб-камерам. 13 лет. Но фамилия говорит сама за себя – Филлип Дурачински. Для чего он это делал – непонятно.

Топ-5: В Японии представили новое поколение роботов-щенков

В Японии представили новое поколении электронных роботов-щенков с элементами искусственного интеллекта.

Япония – страна продвинутая. Я думаю, в будущем они представят роботов-попугаев, роботов-черепах, роботов-змей с элементами искусственного интеллекта.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.