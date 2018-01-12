Кузнецов: Через 49 лет все россияне будут против абортов

Топ-1: Первую высокоскоростную дорогу предложили строить в Урале
Что хотелось бы сказать, математика налицо. От Екатеринбурга до Челябинска – 193 км, а от Москвы до Казани – 717 км. Разница очевидна, более 500 км, конечно, дешевле. Надо прокладывать.
Топ-2: Число противников абортов выросло втрое за 20 лет
За 20 лет с 12 до 35%! Это на 23%, то есть еще через 20 лет, в 2038 году, это будет составлять 58%. Еще через 20 лет - 81%. И так, через 49 лет процент должен составить 100. То есть, через 49 лет абсолютно все россияне будут выступать против абортов.
Топ-3: Роскомнадзор удалил копии «Движения вверх» со 147 ресурсов
Я на этих выходных посмотрел «Движение вверх». Действие фильма разворачивается, когда впервые Олимпийская сборная СССР по баскетболу выиграла Олимпиаду в Мюнхене. Хотя все знают этот факт, фильм все равно до конца держит людей в напряжении. Прекрасный фильм. Стыдно, товарищи, копировать кинокартины российских режиссеров. Я предлагаю всем собраться и в эти выходные в кино на фильм «Движение вверх». И очень хорошо, что сотрудники Роскомнадзора не удалили оригинал картины.
Топ-4: Жител Огайо 13 лет следил за людьми через компьютеры
Житель Огайо создал собственную программу, через которую он следил за тысячами людей. Заражал их компьютеры и следил за их почтой, за тем, что творится по веб-камерам. 13 лет. Но фамилия говорит сама за себя – Филлип Дурачински. Для чего он это делал – непонятно.
Топ-5: В Японии представили новое поколение роботов-щенков
Япония – страна продвинутая. Я думаю, в будущем они представят роботов-попугаев, роботов-черепах, роботов-змей с элементами искусственного интеллекта.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.