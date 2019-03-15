Куренной: Генпрокуратура проверит информацию о двойной плате за вывоз мусора

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

ТОП-1: Чайка поручил проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов





Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно проверить информацию о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов. Решение было принято после появления в Интернете соответствующей информации.

«Проверки будут проведены с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ. В ходе проверок будет установлено, законно и обоснованно ли двойное взимание платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, которые осуществляют управление многоквартирными домами, а также региональными операторами. По результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона. При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО», — объяснил в эфире НСН Александр Куренной.

ТОП-2: Прошла встреча Генпрокурора России и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в РФ

Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбой Асусеной Торрес Мехия.

«В ходе встречи стороны подписали Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Никарагуа. Благодаря предусмотренным Соглашением формам взаимодействия, прокуроры двух стран смогут активно обмениваться передовыми практиками организации прокурорской деятельности. Также Генеральный прокурор Российской Федерации напомнил, что Россию и Никарагуа связывают 75 лет дипломатических отношений, богатый опыт двустороннего сотрудничества и общность взглядов», — в эфире НСН рассказал Александр Куренной.

ТОП-3: Алексей Захаров назначен заместителем Генерального прокурора РФ





На должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации назначен государственный советник юстиции 2 класса Алексей Юрьевич Захаров.

«Алексей Захаров служит в органах прокуратуры 23 года, из них 20 лет – на руководящих должностях. С октября 2013 года занимал должность прокурора Московской области. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «За безупречную службу», медалью Руденко, является Почетным работником прокуратуры Российской Федерации», рассказал в эфире НСН Александр Куренной.

ТОП-4: Итоги работы прокуратуры за 2018 год

Подведены итоги работы органов прокуратуры в сфере исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в 2018 году.

«Прокуроры выявили почти 155 тысяч нарушений закона. В целях их устранения внесено 25,5 тысячи представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 19 тысяч должностных лиц. Опротестовано около 32 тысяч незаконных правовых актов уполномоченных органов. В суды направлено свыше 27 тысяч исковых заявлений, 24,6 тысяч из них удовлетворено. По инициативе прокуроров наказано в административном порядке 3,5 тысячи правонарушителей, предостережено о недопустимости нарушений законов 1,8 тысяч должностных лиц. Прокуроры выявляли такие нарушения, как ненадлежащее содержание дорог, осуществление незаконной предпринимательской деятельности в области пассажирских перевозок, несоблюдение технических требований к транспортным средствам, нарушение режима труда и отдыха водителей, управление транспортными средствами без прохождения обязательного медицинского и технического осмотров и другие», — отметил в эфире НСН Александр Куренной.

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