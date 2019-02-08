Куренной: Захарченко предъявлен гражданский иск

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Генпрокуратура получила право проверять счета чиновников в иностранных банках

Президент Российской Федерации Владимир Путин 6 февраля 2019 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции». Федеральный закон возложил на Генеральную прокуратуру Российской Федерации функции по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Это, в частности, касается соблюдения отдельными категориями лиц запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Со вступлением в силу данного Федерального закона все государственные и муниципальные органы и организации при проведении проверок соблюдения своими работниками указанных требований антикоррупционного законодательства должны будут обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для инициирования международного запроса о наличии за рубежом иностранных счетов, финансовых инструментов и объектов недвижимости. Кроме того, Генеральной прокуратуре Российской Федерации предоставлена возможность направлять при необходимости такие запросы через Центральный банк Российской Федерации.

Топ-2: «Золотому полковнику» Захарченко предъявлен гражданский иск

Генеральная прокуратура Российской Федерации предъявила гражданский иск к полковнику Дмитрию Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Соответчиками по иску выступает близкий круг лиц бывшего госслужащего (всего 5 человек), через которых Захарченко пытался скрыть незаконные доходы.

Напомню, что 1 декабря 2017 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства нелегального имущества на общую сумму более 9 млрд рублей. Тем не менее, в отношении Захарченко продолжали проводиться проверки.

В числе выявленного незаконно нажитого имущества ценные облигации на общую сумму 208 813, 88 долларов США, объекты недвижимого имущества (нежилые помещения коммерческого назначения общей стоимостью 231 млн. рублей) и счета, на которые перечислялась арендная плата за них (более 35 млн. рублей), ювелирные изделия (в денежном эквиваленте более 10 млн. рублей). Также на счетах и в банковском хранилище соответчиков обнаружены денежные средства на сумму 2,5 млн. долларов.

Топ-3: Из Италии экстрадирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Италии в Россию экстрадируют Илью Шермана, который обвиняется в мошенничестве. Как полагает следствие, в 2010 году Шерман и другие лица решили похитить земельные участки в Московской области, находящиеся в федеральной собственности.

Шерман с соучастниками фиктивно получили исключительное право на приобретение в собственность двух земельных участков площадью 174 488 кв. м. Общая стоимость похищенного превысила 568 млн рублей.

Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск. В 2018 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Италии запрос о его выдаче, который был удовлетворен. Доставку Шермана на территорию Российской Федерации будут осуществлять Федеральная служба исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России.

Топ-4: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о крупном мошенничестве

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Редькина и Светланы Романовой. Они обвиняются в хищении более 2,5 млрд рублей. По версии следствия, Редькин и Романова вошли в созданную президентом ООО «КБ «Межтрастбанк» Игорем Бойковым организованную преступную группу и в 2013-2016 гг. похитили деньги, принадлежавшие этому банку. Для этого выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде залога. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении иных соучастников преступной группы продолжается.