Куренной рассказал, как антикоррупционер попался на взятке

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Туле состоялось совещание по вопросам защиты прав инвесторов

В Туле состоялось совещание при Генеральном прокуроре Российской Федерации Юрии Чайке по вопросам защиты прав инвесторов. Обсуждали состояние законности в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах. В прошлом году прокуроры выявили в этих регионах более ста десяти тысяч нарушений законов в сфере предпринимательства и инвестиционной сфере. Для их устранения внесено свыше двадцати двух тысяч представлений, в суды предъявлено около двух тысяч заявлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более двадцати одной тысячи должностных лиц, возбуждено сто восемь уголовных дел.

Топ-2: В связи с утратой доверия уволен высокопоставленный чиновник Росрыболовства

После вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации уволен в связи с утратой доверия заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он нарушил антикоррупционное законодательство. Сотрудник Росрыболовства представил недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Генпрокуратура России направила в Росрыболовство информацию о необходимости проведения антикоррупционной проверки, после чего ведомство освободило чиновника от должности.

Топ-3: Сотрудника антикоррупционного отдела ФССП в Ростове-на-Дону обвиняют во взяточничестве

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела по противодействию коррупции управления Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области. Он обвиняется в получении взятки. В прошлом году бывший пристав в сговоре с подчиненным получил от начальника Азовского отдела службы судебных приставов по Ростовской области две взятки. Денежная сумма, которую он получил, в совокупности составила более миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Топ-4: Юрий Чайка встретился с новым послом Кубы в РФ

О проекте:

На днях состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвером Порталем. Юрий Чайка отметил, что Россию и Кубу связывают длительные дружественные и теплые отношения. Он отметил, что обе страны заинтересованы в укреплении международной безопасности. Прокуроры России и Кубы на совместных семинарах и встречах постоянно обмениваются передовым опытом в таких важнейших сферах, как уголовное судопроизводство, противодействие торговле людьми, незаконный оборот наркотических средств, а также в области защиты прав и свобод граждан.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.