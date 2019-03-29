Куренной: Прокуратура наведет порядок в сфере ЖКХ

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Генпрокуратура проанализировала состояние преступности с начала года

Генеральная прокуратура Российской Федерации проанализировала состояние преступности на территории Российской Федерации в январе – феврале 2019 г.

«В этот период зарегистрировано 314 306 преступлений. Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Сибирском, Северо-Западном, Южном, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Темпы снижения числа преступных деяний наблюдаются в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Саратовской области, Ямало-Ненецком автономном округе, г. Севастополе. Также на 4,8 % сократилось количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред», - отметил Александр Куренной в беседе с НСН.

Топ-2: В Генпрокуратуре обобщила практику надзора в сфере ЖКХ

Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила практику прокурорского надзора за исполнением жилищного законодательства в 2018 году.

«В прошлом году прокуроры выявили более 167 тысяч нарушений закона в жилищной сфере. Опротестовано почти 9 тысяч незаконных правовых актов, внесено более 40,5 тысяч представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых более 25,5 тысяч человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Более 5,5 тысяч должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона. В суды в интересах граждан направлено почти 25,5 тысяч заявлений, из которых на конец года удовлетворено 24 тысячи. По материалам прокурорских проверок возбуждено 418 уголовных дел.

Прокуроры выявляли многочисленные нарушения в программе переселения из аварийного жилья и программе капитального ремонта. Также выявленные нарушения были связаны с несвоевременным предоставлением гражданам коммунальных услуг, ненадлежащим осуществлением работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, установлением и взиманием с граждан платы за жилищно-коммунальные услуги», - пояснил Александр Куренной в беседе с НСН.

Топ-3: Россиянин экстрадирован на родину из Боснии и Герцеговины

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации из Боснии и Герцеговины в Россию экстрадирован Магомед Исаков. Он обвиняется в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования

«По версии следствия, с 2013 по 2014 год на территории Кизлярского района Республики Дагестан Исаков оказывал помощь участнику незаконного вооруженного формирования. Он снабжал боевика продуктами питания, одеждой, медикаментами и всем другим необходимым для жизни.

Поскольку Исаков скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен международный розыск. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила компетентными органами Боснии и Герцеговины запрос о его выдаче, который был удовлетворен. В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Магомед Исаков доставлен в Россию», - рассказал Александр Куренной в беседе с НСН.

Топ-4: В Москве будут судить подозреваемых в незаконном обналичивании денег

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московского региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

«По версии следствия, участники в составе преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С 2013 по 2017 год через расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций были обналичены денежные средства на сумму более 53,1 млрд рублей. А извлеченный соучастниками доход в виде комиссии превысил 1,8 млрд рублей.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников преступной группы продолжается», - заявил Александр Куренной в беседе с НСН.