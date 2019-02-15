Куренной: Хоккеисты поборются за Кубок генпрокурора

Топ-1: Генпрокурор России встретился с президентом Словении
Юрий Чайка отметил, что отношения между двумя государствами имеют многолетнюю историю и основаны на взаимном доверии, уважении и дружбе.
В целях укрепления контактов между российскими и словенскими прокурорами был подготовлен проект Программы сотрудничества между ведомствами двух стран на 2019–2020 годы. Выполнение предусмотренных Программой мероприятий даст возможность ближе познакомиться со структурой и организацией работы прокуратур России и Словении, обменяться передовым опытом борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействия терроризму.
Топ-2: Генпрокуратура предъявила иск бывшему главе Марий Эл
Обращению в доход государства подлежат жилой комплекс в природоохранной зоне на территории Республики Марий Эл, а также квартиры, нежилые помещения и земельные участки в г. Москве и Республике Марий Эл, другое недвижимое и движимое имущество, денежные средства. В частности, это 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, денежные средства более 8,5 млн рублей, 660 тыс. евро, 224 тыс. долларов США. Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 1,5 млрд рублей.
Ранее заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Маркелова и его соучастников.
Топ-3: Хоккеисты поборются за Кубок генпрокурора
Соревнования, в которых примут участие 8 команд, откроются гала-матчем. На льду встретятся сборная команда прокуроров, которую представят руководящие работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и сборная команда легенд отечественного хоккея, в которую войдут Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, Илья Бякин, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Владимир Лутченко, Сергей Бабинов, Виктор Шалимов, Игорь Болдин, Виталий Прохоров.
Топ-4: В Москве будут судить мошенников, похитивших почти 600 млн рублей
Как полагает следствие, с 2015 по 2016 год в Москве преступники в составе организованной группы похитили денежные средства банка в размере 585 млн рублей. С этой целью они выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, что привело к банкротству кредитной организации и отзыву у нее лицензии. Уголовные дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов преступной группы продолжается.