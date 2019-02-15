Куренной: Хоккеисты поборются за Кубок генпрокурора

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.



Топ-1: Генпрокурор России встретился с президентом Словении

Состоялись встречи Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Президентом Республики Словении Борутом Пахором, Генеральным прокурором Республики Словении Драго Шкетой, Министром юстиции Республики Словении Андреей Катич и другими официальными лицами.

Юрий Чайка отметил, что отношения между двумя государствами имеют многолетнюю историю и основаны на взаимном доверии, уважении и дружбе.

В целях укрепления контактов между российскими и словенскими прокурорами был подготовлен проект Программы сотрудничества между ведомствами двух стран на 2019–2020 годы. Выполнение предусмотренных Программой мероприятий даст возможность ближе познакомиться со структурой и организацией работы прокуратур России и Словении, обменяться передовым опытом борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, и противодействия терроризму.

Топ-2: Генпрокуратура предъявила иск бывшему главе Марий Эл

Генеральная прокуратура Российской Федерации предъявила иск к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову об обращении в доход государства имущества, в отношении которого им не представлено сведений о приобретении на законные доходы.

Обращению в доход государства подлежат жилой комплекс в природоохранной зоне на территории Республики Марий Эл, а также квартиры, нежилые помещения и земельные участки в г. Москве и Республике Марий Эл, другое недвижимое и движимое имущество, денежные средства. В частности, это 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей, наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн рублей, денежные средства более 8,5 млн рублей, 660 тыс. евро, 224 тыс. долларов США. Общая стоимость имущества, на которое обращено исковое требование, превысила 1,5 млрд рублей.

Ранее заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Маркелова и его соучастников.

Топ-3: Хоккеисты поборются за Кубок генпрокурора

В субботу 16 февраля 2019 года состоится розыгрыш Кубка Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой, посвященного 25-летию Конституции Российской Федерации. Матч пройдет в г. Москве в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА.

Соревнования, в которых примут участие 8 команд, откроются гала-матчем. На льду встретятся сборная команда прокуроров, которую представят руководящие работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, и сборная команда легенд отечественного хоккея, в которую войдут Александр Якушев, Алексей Касатонов, Сергей Федоров, Валерий Каменский, Илья Бякин, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Владимир Лутченко, Сергей Бабинов, Виктор Шалимов, Игорь Болдин, Виталий Прохоров.

Топ-4: В Москве будут судить мошенников, похитивших почти 600 млн рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении советника председателя правления ООО КБ «Динамичные системы» и начальника управления кредитования. Они обвиняются в растрате.

Как полагает следствие, с 2015 по 2016 год в Москве преступники в составе организованной группы похитили денежные средства банка в размере 585 млн рублей. С этой целью они выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, что привело к банкротству кредитной организации и отзыву у нее лицензии. Уголовные дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов преступной группы продолжается.