Куренной: Генпрокуратура готовится к цифровой трансформации

Топ-1: В Генеральной прокуратуре подвели итоги 2017 года
В заседании приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, а также другие представители органов государственной власти.
Подводя итоги прошлого года, Юрий Чайка отметил, что основные усилия прокуроров были направлены на защиту социальных прав граждан, соблюдение прав детей, обеспечение законности в сферах экономики, предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды.
Топ-2: Генпрокуратуру ждет цифровая трансформация
Один из главных плюсов – время поступления обращений к исполнителю сократится до одного дня, и все они будут рассматриваться в электронном виде. В настоящее время письмо может доходить до районной прокуратуры даже до двух недель. Будем сокращать это время. Пилотный запуск проекта планируется в Приволжской транспортной прокуратуре и в Тверской области.
Топ-3: Из Германии на родину экстрадирован россиянин, подозреваемый в наркоторговле
Топ-4: Военная прокуратура обсудила итоги 2017 года
По материалам прокурорских проверок возбуждено почти пять тысяч уголовных дел, пресечено более двух с половиной тысяч должностных преступлений. В государственную казну возвращено более пяти с половиной миллиардов рублей.Благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше двух миллиардов рублей.
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.