Куренной: Генпрокуратура готовится к цифровой трансформации

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Генеральной прокуратуре подвели итоги 2017 года

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в нынешнем 2018 году.

В заседании приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, а также другие представители органов государственной власти.

Подводя итоги прошлого года, Юрий Чайка отметил, что основные усилия прокуроров были направлены на защиту социальных прав граждан, соблюдение прав детей, обеспечение законности в сферах экономики, предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды.

Топ-2: Генпрокуратуру ждет цифровая трансформация

Генеральная прокуратура Российской Федерации и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации издали совместный приказ о цифровой трансформации органов прокуратуры.

Один из главных плюсов – время поступления обращений к исполнителю сократится до одного дня, и все они будут рассматриваться в электронном виде. В настоящее время письмо может доходить до районной прокуратуры даже до двух недель. Будем сокращать это время. Пилотный запуск проекта планируется в Приволжской транспортной прокуратуре и в Тверской области.

Топ-3: Из Германии на родину экстрадирован россиянин, подозреваемый в наркоторговле



По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Германии экстрадировали на родину гражданина Российской Федерации Олега Глушкова. Он обвиняется в сбыте наркотиков.В 2010 году в городе Екатеринбурге Глушков незаконно продал марихуану. А также попытался вместе с сообщником незаконно сбыть в Среднеуральске кокаин, но был задержан. Глушков был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. А в 2017 году он был задержан на территории Германии. Компетентные органы Германии удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче преступника. Сейчас Олег Глушков уже доставлен из Германии в Москву.

Топ-4: Военная прокуратура обсудила итоги 2017 года

Наши коллеги из Главной военной прокуратуры также провели расширенное заседание коллегии по итогам работы в 2017 году. Его провел Главный военный прокурор Валерий Петров.В прошедшем году военные прокуроры предотвратили свыше двенадцати тысяч нарушений законов при исполнении государственного оборонного заказа, ущерб от которых мог бы оказаться больше одиннадцати миллиардов рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждено почти пять тысяч уголовных дел, пресечено более двух с половиной тысяч должностных преступлений. В государственную казну возвращено более пяти с половиной миллиардов рублей.Благодаря мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше двух миллиардов рублей.





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