Куренной: Деньги проворовавшегося чиновника пополнят бюджет

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Прокуратура провела Всероссийский день приема предпринимателей

Топ-2: Прокуратура подвела итоги в сфере борьбы с коррупцией

Во всех структурных подразделениях органов прокуратуры в 15-ый раз прошел Всероссийский день приема предпринимателей. На прием в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обратились 16 граждан – представителей 14 субъектов предпринимательской деятельности. Прокуроры приняли 20 письменных обращений от представителей бизнес-сообщества. Все они переданы на рассмотрение в профильные подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Всего с начала акции в апреле прошлого года за правовой помощью в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обратился 191 заявитель, поступило 190 обращений.

Топ-3: Имущество экс-губернатора Владимирской области пойдет в доход государства

В прокуратуре подвели итоги по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции за первое полугодие 2018 года. В этот период прокуроры выявили 139,5 тысяч нарушений в указанной сфере. Для их устранения внесено более 39,5 тысяч представлений. Более 3,5 тысяч лиц предостережены о недопустимости нарушения закона. Принесено почти 22 тысячи протестов на незаконные правовые акты, в суд направлено более 3 тысяч исков на сумму 2,8 миллиардов рублей. К дисциплинарной ответственности привлечены более 30,5 тысяч должностных лиц. Из них 477 уволены в связи с утратой доверия. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены почти 4 тысячи лиц.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в Ленинский районный суд г. Краснодара исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова и его близких.

Хвостов состоял на государственной гражданской службе с 2011 года. При изучении его имущественного положения стало очевидным явное несоответствие расходов должностного лица и его близких их доходам. В ходе проверки выяснилось, что у Хвостова во владении большое количество объектов недвижимого и движимого имущества, а также предметы роскоши из незаконных источников. Все это он зарегистрировал на фиктивных собственников. Общая сумма имущества составила не менее 91 миллиона рублей.

Топ-4: Дело о взрыве в Ижевске направлено в суд

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев направил в суд уголовное дело по факту взрыва и разрушения части жилого дома в Ижевске. Взрыв газа произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в прошлом году. В результате часть здания обвалилась, погибли 7 человек, еще 11 пострадали.

Взрыв спровоцировал жилец одной из квартир, который отсоединил шланг от газопровода. Мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело для решения этого вопроса направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Ижевска.





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