Куреннной: В России стало больше киберпреступлений

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Нидерланды экстрадировали в Россию Данилу Полякова





По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации на родину из Нидерландов экстрадирован Данила Поляков. Он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год в г. Барнауле Поляков обманывал знакомых и брал у них в долг деньги, которые потом не возвращал. Сумма денежных средств, которые он получил, превысила 23 миллиона рублей. Поляков был объявлен в международный розыск. В 2016 году его задержали в Нидерландах, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен. В сопровождении спецконвоя Данила Поляков экстрадирован в Россию.

Топ-2: В 7 раз выросло число преступлений с электронными средствами платежей





Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила статистические данные в сфере борьбы с киберпреступностью. В 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с почти 66 тысяч в 2016 году до более чем 90,5 тысяч. Одни из самых распространенных киберпреступлений – это неправомерный доступ к компьютерной информации, а также создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Если в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступления, то за первое полугодие 2018 года – 1 233. Количество преступлений с использованием электронных средств платежа возросло в 7 раз в первом полугодии 2018 года. Наибольшее их число совершено в Ставропольском крае, Мурманской области, Республике Татарстан, г. Москве, а также в Саратовской области.

Топ-3: Гендира ЗАО «Висма» поместили под домашний арест за мошенничество с кредитами





Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей группы компаний, которые занимались добычей и реализацией питьевой воды. Они обвиняются в мошенничестве с кредитами. В период с 2012 по 2014 год владелец и генеральный директор ЗАО «Висма» совместно с исполнительными директорами предприятия и другими соучастниками получили в банке кредиты по подложным документам. Общая сумма денежных средств, которые они похитили, составила более 1,7 миллиардов рублей. Генеральному директору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его соучастники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

Топ-4: Ущерб в сфере долевого строительства в Хабаровске превысил 1,1 млрд рублей





О проекте:

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман провел в г. Хабаровске выездное совещание межведомственной рабочей группы. Оно было посвящено вопросам обеспечения законности в сфере долевого строительства в регионе. Александр Буксман сообщил, что в указанной сфере размер причиненного ущерба превысил 1,1 миллиарда рублей. В ходе расследования уголовных дел ущерб обманутым дольщикам не возмещался. В этом году увеличилось число проблемных объектов. Сроки сдачи сорваны уже по 14 домам. Во многом ухудшение ситуации связано с банкротством одного из крупных застройщиков – ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6». Эта организация строит в регионе 8 объектов, с гражданами заключено более 400 договоров участия в долевом строительстве. Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации предложил еще раз детально проанализировать причины сложившейся ситуации и выработать дополнительные меры для решения проблем.

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