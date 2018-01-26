Кураев: После передач Киселева нужна информационная гигиена

Протодьякон Андрей Кураев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: МИД РФ заявил о пропагандистской атаке США

Российское Министерство иностранных дел заявило о «массированной пропагандистской атаке» со стороны властей США.

На самом деле, на это можно было бы не обращать внимания, но дело в том, что именно всевозможные российские министерства делают все от них зависящее, чтобы люди действительно слушали зарубежные голоса. Помните, была такая поговорка: «Есть обычай на Руси - ночью слушать "Би-Би-Си"». Привычка исчезла в 90-ые годы. Зачем «Би-Би-Си», когда есть масса каналов, достаточно полемичных и между собой, и по отношению к власти, озвучивающие разные политические позиции. А сегодня снова у нас монотонное звучание всех каналов. Поэтому естественно, что если случайно в твои уши влетел какой-то голос Киселева, то, конечно же, после этого нужно срочно заняться гигиеной и послушать хотя бы Euronews.

Топ-2: Российские вузы будут поддерживать исламское образование

Поддержка исламского образования в России через крупные государственные вузы будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

Это нормальная новость. Дело в том, что это способ выживания России. Если мы говорим о том, что должен быть определенный контроль за качеством продуктов, которые к нам поступают, чтобы не отравиться какими-то химикалиями, то тем более, необходимо следить за тем, кто отвечает за подготовку лидеров мусульман. И дело в том, что у нас недалеко от нашей границы есть такая замечательная страна – Афганистан называется, знакомая нашим туристам в форме. Эту страну мучают не первое десятилетие студенты движения Талибан, это студенческое движение, студенты в семинаре, то есть семинаристы. Вот для того, чтобы Талибан не пришел в Россию, нужно поддержать отечественную версию ислама.

Топ-3: Фейковые новости стали причиной первородного греха

Папа Римский Франциск перешел на современный язык и сказал, что фейковые новости стали причиной первородного греха, который совершили Адам и Ева.

Ну, это правда. Если «фейк» - это заведомо сознательное искажение истины, именно это и произошло, когда персонаж по имени Змей в Эдемском саду обращается к жене. Он говорит: «Правда ли, что вам запрещено от всякого древа вкушать?». Вот реакция Евы очень интересна. Она говорит: «Нет, это не так, - то есть отрекает сам по себе этот фейк, - нет, всякого древа можно вкушать, а вот к Древу познания, добра и зла нельзя прикасаться». Вот здесь надо сказать, что на фейк она отвечает фейком, как и положено в условиях пропагандистской войны. Дело в том, что запрет был «не вкушать плода Древа познания», а Ева ужесточает – «даже не прикасаться». Это было ее первым грехом, вот это вот привирание. Именно она, не змей, а она первая, на самом деле, приврала заповедь Божью, ужесточив ее, тем самым сделав ее неисполнимой. Тем не менее, действительно, первый пример такой информационной войны перед нами вот налицо.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.