Куценко: Саакашвили – очень страшный человек

Актер, режиссер и музыкант Гоша Куценко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в результате катастрофы Ан-148

В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта Ан-148. В катастрофе, которая накануне произошла в Подмосковье, погиб 71 человек.Что и говорить, последние сутки мы все читаем об этой трагедии, обсуждаем ее. Мои соболезнования родным и близким погибших. Очень горько сталкиваться с такими ситуациями. Будем надеяться, что будет проведено расследование и эксперты найдут причину, выяснят, почему это случилось. Еще раз мои соболезнования, что тут говорить, там же были дети…

Топ-2: Американцы и британцы не хотят здороваться за руку с российскими олимпийцами

Топ-3: Саакашвили рассказал, что его прабабушка спасла Сталина

Российский олимпиец Никита Трегубов рассказал, что американские и британские спортсмены не желают здороваться за руку с представителями Российской Федерации на Олимпиаде в Пхенчхане.Да и не надо здороваться за руку, там же вирус страшный гуляет! Зачем его еще разносить! Вы знаете, даже в нашей стране двоякое отношение к нашим спортсменам, которые поехали на Олимпиаду. Я считаю, что они правильно сделали. Неправильно, что ситуация была доведена до ручки. Я не верю, что у нас была программа по использованию допинга на государственном уровне, не верю, что наш президент по ночам менял какие-то пробирки. Но я верю, что настанет момент, когда американцы и англичане скажут: «Парни, sorry!». Всяко бывает, а нашим спортсменам – не отчаиваться, идти вперед. А про Россию и про наш флаг, поверьте, весь мир отлично помнит. Мы – у всех на слуху! Были есть и будем!

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его прабабушка спасла Иосифа Сталина от царских жандармов. Об этом он написал в своём Facebook.

Никак не отношусь к Саакашвили. Я даже отказался сниматься в картине о Грузии, когда он был президентом этой страны. Я – свидетель событий 2008 года, я ездил в Цхинвал в это время и хочу сказать, что Саакашвили – очень страшный человек. А его прабабушка спасла такого же страшного человека. Времена были страшные. Люди выбирали между жизнью и смертью. И Сталин был во главе их. Поэтому, наверное, в памяти многих людей он остался человеком сильным, могущественным. А кто-то проклинает это имя. Все это парадоксально.

Топ-4: Нетребко возмутилась ценам на билеты на ее концерты

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась высокими ценами билетов на ее концерт в России. Об этом она написала в Instagram. «Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают 100000 рублей — я просто не приеду больше... всем спасибо!», — возмутилась певица.

Это – сложная штука, я тоже сталкивался с похожими ситуациями. Но, с другой стороны, это – рынок, и мне кажется, что это нормально. Вообще, если бы я был таким же талантливым и красивым, как Аня Нетребко, я бы сначала давал коммерческие концерты, а потом делал бы благотворительные выступления: пел бы для тех, у кого не то что ста тысяч, даже ста рублей на билет нет. А так, все нормально, нужно отбирать денежку у богатых, им все равно их девать некуда.





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