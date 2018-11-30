Кричевский рассказал, кому выгоден закон о самозанятых

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Украина запретила въезд на территорию страны россиянам

Украина запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал.

Сегодня на территории Российской Федерации трудятся порядка трех с половиной миллионов граждан с украинскими паспортами. За счет денег, получаемых от их переводов живет значительная часть населения Украины. Страшно подумать, какой поднимется вой, если Россия, все-таки, прекратит сюсюкать и ответит симметрично.

Топ-2: Владимир Путин подписал пакет законов о налогообложении самозанятых

Владимир Путин подписал пакет законов о налогообложении самозанятых. Один из принятых законов продлевает на 2019 год освобождение самозанятых от НДФЛ и страховых взносов.

Вы как хотите, но я считаю, что главным пунктом (точней – главной статьей) в этом законе является статья 6, один из пунктов которой гласит: государственные и муниципальные гражданские служащие отныне совершенно легально могут получать плату за аренду своих помещений (квартир и загородных домов). Все очень просто. Вы оформляете договор хоть со своим водителем, хоть с тещей на любую сумму (тем более, что они ее платить не будут), а по итогам года за вычетом четырех процентов налога на самозанятых абсолютно легально декларируете доход. Очень интересный получился доход.

Топ-3: Выплаты клиентам обанкротившегося банка «Югра» начнутся в декабре

Выплаты клиентам обанкротившегося банка «Югра» начнутся в декабре. Общая задолженность банка составляет почти 195 млрд рублей, из которых на 16,6 млрд претендуют вкладчики.

Лицензия у банка была отозвана 28 июля 2017 года. При этом никаких нормативов банк не нарушал. Достаточно сказать, что при минимальном значении норматива достаточности капитала в 2% этот норматив у «Югры» составлял 9,3%, что выше, чем у многих государственных банков. До сих пор многие руководители и собственники банка «Югра» настаивают на том, что они в состоянии возобновить работу своими силами. Но их упорно не слышат. Может быть в декабре что-то изменится?





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.