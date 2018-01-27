Кричевский посоветовал молодежи не торопиться с ипотекой

Топ-1: Минфин определил статус криптовалюты
Учитывая качество знаний, компетенцию наших законодателей и работников Минфина в области криптовалют, думаю, что этот законопроект будет рассматриваться «до морковкиного заговенья», а там и криптовалютные пирамиды рухнут, а потому необходимость в законопроекте о криптовалютах рассосется сама собой.
Топ-2: Россия на 26 месте в рейтинге лучших стран
Во всех 80 ваш покорный слуга не был, но должен сказать, что ребята из американского издания не далеки от истины. Где-то лучше, где-то хуже, но все равно лучше нашей с вами родины ничего нет.
Топ-3: Молодым могут отменить первый взнос по ипотеке
Безусловно, хорошая, да что там, отличная новость для молодых семей. Единственное, что я бы посоветовал, если нет горящей необходимости в приобретении крыши над головой, пока не торопиться. Почему? Потому что по прогнозам экспертов в этом году цены на недвижимость, прежде всего на «первичку», должны снизиться на 20-30%. И еще один момент, ставки по ипотеке, как не так давно пообещал президент страны, также должны снизиться.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.