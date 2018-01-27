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Кричевский посоветовал молодежи не торопиться с ипотекой

27 Января 2018 в 11:00
Кричевский посоветовал молодежи не торопиться с ипотекой
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Минфин определил статус криптовалюты

ФОТО: НСН
Никита Кричевский: Минфин России опубликовал проект закона, который определяет статус криптовалюты в Российской Федерации. В документе, в частности, отмечается, что в качестве средств платежа в России использование виртуальной валюты не предполагается.

Учитывая качество знаний, компетенцию наших законодателей и работников Минфина в области криптовалют, думаю, что этот законопроект будет рассматриваться «до морковкиного заговенья», а там и криптовалютные пирамиды рухнут, а потому необходимость в законопроекте о криптовалютах рассосется сама собой.  

Топ-2: Россия на 26 месте в рейтинге лучших стран

Рейтинг эффективности
Никита Кричевский: Россия поднялась на одну позицию вверх в рейтинге лучших стран мира. Теперь она занимает 26 место, сообщает US News & World Report. Всего в список попали 80 стран.   

Во всех 80 ваш покорный слуга не был, но должен сказать, что ребята из американского издания не далеки от истины. Где-то лучше, где-то хуже, но все равно лучше нашей с вами родины ничего нет.

Топ-3: Молодым могут отменить первый взнос по ипотеке   

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Никита Кричевский: В России для молодых людей могут отменить первоначальный взнос по ипотеке. При этом сумма первоначального взноса может либо распределяться между ежемесячными платежами, либо компенсироваться за счет соответствующего повышения процентной ставки по кредиту. 

Безусловно, хорошая, да что там, отличная новость для молодых семей. Единственное, что я бы посоветовал, если нет горящей необходимости в приобретении крыши над головой, пока не торопиться. Почему? Потому что по прогнозам экспертов в этом году цены на недвижимость, прежде всего на «первичку», должны снизиться на 20-30%. И еще один момент, ставки по ипотеке, как не так давно пообещал президент страны, также должны снизиться.


О проекте: 

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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