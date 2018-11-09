Кричевский: Нашим нефтяникам не хватает альтруизма

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.



Топ-1: Нефтяники ответили на заморозку цен на бензин новой хитростью

СМИ рассказали о попытках крупных нефтяных компаний скрыто повысить цены для корпоративных клиентов после заморозки цен на бензин. Как утверждают журналисты, с июня скидки для них либо отменялись, либо активно сокращались.

Альтруизм – вот чего не хватает нефтяным компаниям. Они должны работать себе в убыток, это – требование сегодняшних реалий. Причем, не только нефтяники. Уверен, что по этому же пути должны пойти мобильные операторы, производители продуктов питания, авиакомпании и все другие коммерческие организации. Вот тогда в Российской Федерации, наконец-то, наступит коммунизм. Правда, продолжаться он будет недолго, от силы – несколько дней. После чего мы все дружно выйдем на улицы с нашим обычным вопросом «Доколе?».

Топ-2: Рыболовлева в Монако обвинили в коррупции

Российского предпринимателя-миллиардера Дмитрия Рыболовлева власти Монако официально обвинили в коррупции, после чего отпустили из-под стражи под юридическим контролем.

Самое интересное, что люди, которые пока не посещали судебные органы в разных странах Европы, но некогда вывели деньги из России, думают, что господин Рыболовлев несколько зарвался. А если быть тише, можно избежать пристального внимания. Наивные! Самое интересное, что под колпаком сегодня все! И Дмитрий Рыболовлев - не последняя величина в списке тех, кого в ближайшее время будут притеснять. Дождемся новостей из футбольного Лондона.

Топ-3: Глацких временно отстранена от должности

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких временно отстранена от должности распоряжением губернатора региона. Во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, поскольку «не просило родителей их рожать».

К нашему огромному сожалению, госпожа Глацких абсолютно права. Государство снимает с себя почти все обязательства по содержанию, повышению образовательного уровня и развитию молодежи. И сама Глацких — яркое тому подтверждение. Она получила свою должность не за карьерные успехи и не благодаря выверенной кадровой политике государства, а вследствие положительного бэкграунда (ни для кого не секрет, что некогда она стала олимпийской чемпионкой). Неудивительно, что после разразившегося скандала госпожа Глацких не нашла ничего лучше, чем умотать на Сейшелы и, самое интересное, публиковать фотографии оттуда в Instagram.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.