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Кричевский: Бизнес тоже готовится к пенсионной реформе

20 Июля 2018 в 20:00
Кричевский: Бизнес тоже готовится к пенсионной реформе
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Бизнес предлагает внести в ТК «утрату доверия» в качестве основания для увольнения

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock
Никита Кричевский: Представители бизнес-сообщества обратились к Минтруду с просьбой включить в Трудовой кодекс статью «утрата доверия» как основание для увольнения сотрудника. 

Вполне вероятно, что представители бизнес-сообщества, готовятся к повышению пенсионного возраста и затруднению увольнения возрастных сотрудников, что предрекал премьер-министр Дмитрий Медведев. Формулировка «утрата доверия» развязывает руки представителям бизнес-сообщества и теперь они смогут увольнять ненужных им людей на счет «раз».

Топ-2: Задержан экс-начальник Главного следственного управления СКР по Москве

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Никита Кричевский: Бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов задержан оперативниками ФСБ  и обвинен в получении взятки в особо крупном размере от представителей криминалитета.

Пикантность этой ситуации придает то обстоятельство, что за несколько месяцев до своего крушения господин Дрыманов успел переоформить на своих дочерей таун-хаус общей площадью 220 квадратных метров в элитном жилом комплексе в самом центре Москвы. Полагаю, что наследницам господина Дрыманова будет где, а главное – на что жить.

Топ-3: Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс»

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Никита Кричевский: Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме.

Проблема «Натали Турс» не в том, что она не соблюдала законодательство о туризме, а в том, что вела свою бухгалтерию, преимущественно, вчерную. Собственно, именно этим и объясняется тот факт, что до сих пор компания не объявляет о приостановке своей деятельности и о банкротстве, из-за чего несостоявшиеся туристы не могут обратиться в страховую компанию за возмещением. Ведь страховщики тут же потребуют все подтверждающие финансовые документы, а их-то, как раз, и нет. Но даже если вдруг эти документы найдутся, страхового возмещения в размере чуть более 150 млн. рулей однозначно не хватит на всех, заплативших к настоящему моменту порядка 15 млн долларов. Соболезную.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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