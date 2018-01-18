Кожухов обнаружил у себя много общего с Трампом

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: Более половины россиян не надеются на помощь детей в старости
Да уж, кто бы сомневался. Но мне почему-то жалко не их, а других, которых менее половины. Тех, которые свято верят в то, что их дети обеспечат им достойную старость. Вообще, по моему мнению, это забота не столько детей, сколько государства.
Топ-2: Врачи Белого дома порекомендовали Трампу диету
Удивительно, как много общего у меня с президентом Соединенных Штатов.
Топ-3: Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума»
Ура, я считаю! Наконец-то Владимир Вольфович займется на сцене тем, чем десятилетиями занимается в политике.
Топ-4: Ferrari собирается выпустить электрический суперкар
Отлично! Ждем новостей о появлении электрического УАЗ Патриота.
Топ-5: Ученые «воскресили» ДНК человека, умершего 200 лет назад
Новость интересная, но не понятно, удастся ли им воскресить не ДНК, а самого человека. Вот в чем вопрос, как любил говорить один из героев Шекспира.
Топ-6: Суд признал священника виновным в педофилии
Я что-то никогда не интересовался, а есть ли право на обжалование суда небесного? Типа в аду один из бесов регулярно обходит сковородки в Геене огненной с бланками – никто ли не хочет написать кассацию? И кто тогда рассматривает дела?
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.