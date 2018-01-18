Кожухов обнаружил у себя много общего с Трампом

Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Более половины россиян не надеются на помощь детей в старости

Более половины граждан России не ждут, что их дети будут финансово обеспечивать их в старости. И число таких людей растет. Об этом сообщает по результатам опроса Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований.

Да уж, кто бы сомневался. Но мне почему-то жалко не их, а других, которых менее половины. Тех, которые свято верят в то, что их дети обеспечат им достойную старость. Вообще, по моему мнению, это забота не столько детей, сколько государства.

Топ-2: Врачи Белого дома порекомендовали Трампу диету

Дональд Трамп физически и психически здоров, но у него есть проблемы с лишним весом. К такому выводу пришел лечащий врач американского президента Ронни Джексон.

Удивительно, как много общего у меня с президентом Соединенных Штатов.

Топ-3: Жириновский сыграет в спектакле «Горе от ума»

Владимир Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума» на сцене театра «Школа современной пьесы».

Ура, я считаю! Наконец-то Владимир Вольфович займется на сцене тем, чем десятилетиями занимается в политике.

Топ-4: Ferrari собирается выпустить электрический суперкар

Итальянский автопроизводитель Ferrari готов к производству экологически чистых суперкаров на электробатареях. Ранее сообщалось, что суперкары от другого знаменитого производителя спортивных автомобилей Lamborghini также будут электрическими.

Отлично! Ждем новостей о появлении электрического УАЗ Патриота.

Топ-5: Ученые «воскресили» ДНК человека, умершего 200 лет назад

Ученые из Исландии «воскресили» ДНК человека умершего почти 200 лет назад.

Новость интересная, но не понятно, удастся ли им воскресить не ДНК, а самого человека. Вот в чем вопрос, как любил говорить один из героев Шекспира.

Топ-6: Суд признал священника виновным в педофилии

Поставлена точка в резонансном деле священника Глеба Грозовского. Суд Ленинградской области признал его виновным в педофилии по трем эпизодам. Отстраненный от служения священник заявил, что обжалует приговор.

Я что-то никогда не интересовался, а есть ли право на обжалование суда небесного? Типа в аду один из бесов регулярно обходит сковородки в Геене огненной с бланками – никто ли не хочет написать кассацию? И кто тогда рассматривает дела?





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 180 человек.