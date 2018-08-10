Кожухов: Давайте махнемся с Америкой президентами!

Топ-1: Экономические ожидания россиян ухудшились
И правильно делают, что ожидают и опасаются. Импортозамещение – это вам не шапка, им врага не закидаешь!
Топ-2: Более 30% американцев считают Трампа «врагом народа»
В связи с этим у меня есть к американцам смелое предложение: может тогда махнемся не глядя.
Топ-3: Медведев не исключил уголовного наказания за увольнение работников предпенсионного возраста
Вот молодец! Но уголовное наказание – это как-то половинчато! Я предлагаю сразу дыбу, плаху или четвертовать, прямо на Красной площади. Чтоб не повадно было обижать наших бабушек и дедушек, о которых так заботится наше государство.
Топ-4: Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях
Ну, если говорить серьезно, то санкциы – это не главный фактор, влияющий на курс национальной валюты. И потом, тоже мне изобретатели. Делать себе хуже – это мы и сами, без американцев умеем. Лучше бы чему-нибудь хорошему научили!
Топ-5: В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий
А у меня важное дополнение! Вот бы и сами депутаты побольше времени проводили на свежем воздухе, и меньше занимались личным пиаром, предлагая законодательные идеи, которые ни уму, ни сердцу.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.