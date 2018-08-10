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Кожухов: Давайте махнемся с Америкой президентами!

10 Августа 2018 в 20:00
Кожухов: Давайте махнемся с Америкой президентами!
Президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.  

Топ-1: Экономические ожидания россиян ухудшились

ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
Михаил Кожухов: Экономические ожидания россиян ухудшились. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Левада-Центром». По информации социологов, около трети россиян ожидает, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, а каждый четвертый респондент опасается ухудшений материального положения своей семьи.

И правильно делают, что ожидают и опасаются. Импортозамещение – это вам не шапка, им врага не закидаешь!

Топ-2: Более 30% американцев считают Трампа «врагом народа»

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Михаил Кожухов: Более 30% американцев считают президента США Дональда Трампа «врагом народа», в то время как российского лидера Владимира Путина в этом амплуа видят чуть более 15,5% граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса PR-компании Bospar и исследователей Propeller Insights.

В связи с этим у меня есть к американцам смелое предложение: может тогда махнемся не глядя.

Топ-3: Медведев не исключил уголовного наказания за увольнение работников предпенсионного возраста

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Михаил Кожухов: Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что за увольнение работников предпенсионного возраста работодателям может грозить как административное, так и уголовное наказание. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные предложения о том, как предотвратить нарушения в отношении пожилых сотрудников компаний.

Вот молодец! Но уголовное наказание – это как-то половинчато! Я предлагаю сразу дыбу, плаху или четвертовать, прямо на Красной площади. Чтоб не повадно было обижать наших бабушек и дедушек, о которых так заботится наше государство.

Топ-4: Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях

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Михаил Кожухов: Рубль продолжает падение на фоне сообщения о новых санкциях, которые США намерены ввести в отношении России из-за «дела Скрипалей».

Ну, если говорить серьезно, то санкциы – это не главный фактор, влияющий на курс национальной валюты. И потом, тоже мне изобретатели. Делать себе хуже – это мы и сами, без американцев умеем. Лучше бы чему-нибудь хорошему научили!

Топ-5: В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий

РИА Новости
Михаил Кожухов: В Госдуме предложили школам отказаться от домашних заданий. Взамен депутаты предлагают детям проводить больше времени на свежем воздухе.

А у меня важное дополнение! Вот бы и сами депутаты побольше времени проводили на свежем воздухе, и меньше занимались личным пиаром, предлагая законодательные идеи, которые ни уму, ни сердцу.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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