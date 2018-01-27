Ковитиди: Видео ульяновских курсантов нельзя считать безобидным

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: На выборы РФ приглашены 150 иностранных наблюдателей

Приглашение приехать в Россию в качестве наблюдателей на президентские выборы получили 150 иностранных наблюдателей.

Несмотря на жесткое противостояние, около 10 иностранных парламентариев приняли решение и будут следить за ходом избирательного процесса и в республике Крым. Напоминаю, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Почему напоминаю, так ярко подчеркиваю, да потому что это исторический день для всех нас, не только для крымчан, но и для всей России. Ведь именно 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии в состав РФ республики Крым.

Топ-2: Суд заключил под стражу подростка из Улан-Удэ

Суд Улан-Удэ заключил под стражу 15-летнего подростка, который устроил резню в местной школе, до 19 марта. До этого дня он находился на лечении в больнице после попытки самоубийства.

Вот вам результаты разрушения традиционной системы ценностей. Вот вам и результаты разрушения духовности и традиций. Этот список можно продолжать. Да, это проблема, и решать ее нужно комплексно, всем миром. Семья, школа, власть. А есть ли от этого рецепт, от этой беды? Конечно, есть. Рецепт этот – любовь. Любовь в семье, в отношении к друг другу, любовь к ближнему. Доб-ро-та. Именно это может выступить эффективной профилактикой, но только вместе с духовно-нравственным воспитанием наших детей.

Топ-3: 43% россиян считают ролик ульяновских курсантов безобидным

По данным опроса ВЦИОМ почти половина россиян (43%), знакомых с роликом курсантов Ульяновского института гражданской авиации, считают, что это - всего лишь безобидная пародия.

Как можно характеризовать это как «безобидное» веселое видео? Задайте себе вопрос: вот своего ребенка вы бы хотели увидеть в такой весело-раздетой похотливой компании в Интернете? - и ответ будет очевиден. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать работу специальной комиссии с участием представителей Минтранса, Росавиации, которая должна проверить, в частности, как же ведется педагогическая работа с этими курсантами. И что чрезвычайно важно, глава региона отметил, что он не поддерживает идею с отчислением курсантов из-за видеоролика.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.