Ковитиди -об украинском министре: Бог шельму метит!

Сенатор Ольга Ковитиди специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: В Госдуме предложили не снимать в фильмах актеров с антироссийскими взглядами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев обратится к министру культуры Владимиру Мединскому с предложением рекомендовать режиссерам, которые снимают фильмы при поддержке государства, не задействовать актеров с антироссийскими взглядами.

Мне, крымчанке, такое предложение понятно и я полностью его поддерживаю. Сегодня чувство патриотизма должно быть присуще не только актерам, но и каждому из нас.

Топ-2: Новые антироссийские санкции могут ввести в течение 30 дней

: Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции против России будут введены в течение 30 дней.

Мы уже настолько привыкли к подобным заявлениям, что сегодня уже никто в Российской Федерации не реагирует на заявления подобного рода. Каждый просто делает свое дело, а такие высказывания заставляют снова вспомнить пословицу «Собака лает – караван идет». Может быть, жестко, но совершенно справедливо.

Топ-3: В Госдуму внесут поправки о домогательствах после скандала с депутатом

В Госдуму внесут поправки о домогательствах после скандала с депутатом. Зампредседателя думского комитета по делам семьи Оксана Пушкина заявила, что сегодня в России нет правового понятия «харассмент» и сексуальные домогательства на работе никак не преследуются. К такому выводу она пришла, изучая обвинения в адрес коллеги из фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.

Вообще подобного рода заявления комментировать не очень хочется, потому, что есть еще такое понятие, как депутатская этика. Оставим любые заявления по данному вопросу на совести их авторов. Но очень не хочется, чтобы мы уподоблялись нашим западным коллегам, которые довели этот вопрос до абсурда.

Топ-4: Украинский министр упал в обморок во время форума в Киеве

Министр информационной политики Украины Юрий Стець во время выступления на форуме, посвященном российской республике Крым, который проходил в Киеве, упал в обморок прямо во время заседания.

Ну что я могу сказать? Бог шельму метит. Четыре года назад именно 27 февраля был поднят российский флаг над зданием Верховного совета республики Крым и Правительства. Вчера, 26 февраля, мы вспоминали день, когда радикальные силы пытались захватить здание Государственного совета республики (он тогда назывался «Верховный совет»). И буквально в эти же дни происходит такой инцидент с министром информационной политики Украины. Я думаю, что это не случайно. Не нужно всуе вспоминать события, которые для нас, крымчан, являются судьбоносными и важными.





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