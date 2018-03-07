Кончаловский: В КПРФ ошиблись при «кастинге кандидатов»

Режиссер Егор Кончаловский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Глава МИД Британии пригрозил бойкотом ЧМ-2018

Топ-2: Собчак попросила у Киева разрешения на посещение Крыма

Топ-3: В ЦИК сообщили о 13 зарубежных счетах Грудинина

Топ-4: «Мону Лизу» могут привезти в Москву

О проекте:

Глава МИД Британии Джонсон пригрозил России новыми санкциями и отказом от поездки на Чемпионат мира по футболу 2018 в случае, если удастся установить причастность России к отравлению бывшего полковника ГРУ в Англии.Неоднократно говорили, что Англия - это такой пудель Соединенных Штатов, и, похоже, сейчас во многом все стало именно так. Лондон сознательно передал жезл вождя англо-саксонского мира Вашингтону. Надо сказать, что сейчас Великобритания настроена по отношению к нам очень недружественно. Мне кажется, это связано с желанием выслужиться перед своими боссами. Очень жаль, потому, что я очень люблю Великобританию и, к сожалению, за последнее десятилетие мое отношение к этой прекрасной стране очень сильно изменилось в худшую сторону: я не могу испытывать дружеские чувства к стране, которая испытывает враждебное чувства к моей Родине.Ксения Собчак сообщила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым.Я знаю Ксению (не очень близко, но знаком), и должен сказать, что ее президентская кампания на мой взгляд - очень смелый и интересный ход. Эти выборы Ксения проиграть не может, потому, что в любом случае в результате она окажется в плюсе. Эта кампания сделает ее более сильной, более закаленной, а эти качества, как мне кажется, пригодятся в жизни. Ксения Анатольевна вряд ли победит, но после выборов станет другим, более серьезным человеком.В ЦИК сообщили о 13 зарубежных счетах Павла Грудинина. Вы знаете, я вообще считаю, что КПРФ совершили большую ошибку. В кинематографе есть такой термин «miscast» - ошибка во время кинопроб. И вот мне кажется, что с кандидатом от КПРФ вышла определенная ошибка. Нет ничего плохого в том, что у человека есть зарубежные счета, я не знаю, недвижимость, Совхоз имени Ленина, который, насколько я понимаю, сейчас находится в относительно хорошем состоянии. В этом нет ничего плохого! Но сделать его кандидатом от коммунистов, людей, которые за миллиардеров вряд ли будут стоять горой, мне кажется, было не очень правильным. Особенно по сравнению с глубоко уважаемым Геннадием Андреевичем Зюгановым, который действительно является лицом партии и ее лидером. А у Грудинина ведь и глаза честные, и вообще он, так сказать, импозантный мужчина. Возможно, нужно было вовремя разобраться со всеми счетами, чтобы не давать повода для этих разговоров.Картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» могут привезти в Москву. Руководство пушкинского музея вдет переговоры с Парижем о возможности ее экспозиции в России.Был смешной анекдот: к «новому русскому» приходят гости и видят, что у него дома висит две «Моны Лизы». Один из гостей спрашивает: «А почему же у тебя две "Моны Лизы"?». На что хозяин дома отвечает: это у вас "Моно" Лиза, а у меня - стерео!". А если серьезно, буду очень рад, если «Джоконду» привезут в Москву. Я лично, как искусствовед в прошлом, считал, что эта картина не транспортабельна, что это - «недвижимость». Оказалось, что, может быть, и не так. Это замечательно. Представляю, что будет твориться здесь, у нас, в Москве. Надо отметить, что у нас появился интерес к искусству и об этом выставки последних лет или даже последнего года красноречиво говорят!

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.