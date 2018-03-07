Кончаловский: В КПРФ ошиблись при «кастинге кандидатов»

Режиссер Егор Кончаловский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: Глава МИД Британии пригрозил бойкотом ЧМ-2018
Неоднократно говорили, что Англия - это такой пудель Соединенных Штатов, и, похоже, сейчас во многом все стало именно так. Лондон сознательно передал жезл вождя англо-саксонского мира Вашингтону. Надо сказать, что сейчас Великобритания настроена по отношению к нам очень недружественно. Мне кажется, это связано с желанием выслужиться перед своими боссами. Очень жаль, потому, что я очень люблю Великобританию и, к сожалению, за последнее десятилетие мое отношение к этой прекрасной стране очень сильно изменилось в худшую сторону: я не могу испытывать дружеские чувства к стране, которая испытывает враждебное чувства к моей Родине.
Топ-2: Собчак попросила у Киева разрешения на посещение Крыма
Я знаю Ксению (не очень близко, но знаком), и должен сказать, что ее президентская кампания на мой взгляд - очень смелый и интересный ход. Эти выборы Ксения проиграть не может, потому, что в любом случае в результате она окажется в плюсе. Эта кампания сделает ее более сильной, более закаленной, а эти качества, как мне кажется, пригодятся в жизни. Ксения Анатольевна вряд ли победит, но после выборов станет другим, более серьезным человеком.
Топ-3: В ЦИК сообщили о 13 зарубежных счетах Грудинина
Топ-4: «Мону Лизу» могут привезти в Москву
Был смешной анекдот: к «новому русскому» приходят гости и видят, что у него дома висит две «Моны Лизы». Один из гостей спрашивает: «А почему же у тебя две "Моны Лизы"?». На что хозяин дома отвечает: это у вас "Моно" Лиза, а у меня - стерео!". А если серьезно, буду очень рад, если «Джоконду» привезут в Москву. Я лично, как искусствовед в прошлом, считал, что эта картина не транспортабельна, что это - «недвижимость». Оказалось, что, может быть, и не так. Это замечательно. Представляю, что будет твориться здесь, у нас, в Москве. Надо отметить, что у нас появился интерес к искусству и об этом выставки последних лет или даже последнего года красноречиво говорят!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.